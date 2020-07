Liquami nell'alveo del fiume Bidente, Forza Italia porta il caso in Regione: "Fare chiarezza"

"Fare chiarezza sui depuratori di Galeata". A chiederlo è un’interrogazione di Forza Italia che parte dal presupposto secondo cui “il 15 luglio scorso sono stati scaricati dal depuratore liquami nell'alveo del Bidente in località Capoponte, nel comune di Galeata; le autorità hanno dichiarato che non sono stati registrati mal funzionamenti dell’impianto di depurazione che è rimasto sempre in funzione regolarmente nel corso dell’evento”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale “il numero di sversamenti registrati dagli impianti di depurazione gestiti dal Gruppo Hera spa nell’ultimo anno; quale attività di controllo da parte di Regione, Ausl e Arpae sono in essere per verificare la correttezza del gestore nell’intero territorio regionale e il numero di divieti di balneazione in mare o in fiumi emessi in Emilia-Romagna negli ultimi due anni”.