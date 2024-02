Ecco "Rinnoviamo Forlì", la lista civica al fianco di Rinaldini: "Ruolo centrale nell'alleanza col centrosinistra, ma autonomi"

Nasce "Rinnoviamo Forlì", la lista civica a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Graziano Rinaldini. Martedì sera la neo lista ha incontrato Rinaldini per presentare i punti programmatici. "Le speranze di una candidatura di centro moderata e riformista con Italia Viva e Azione si sono infrante a causa della loro deriva a destra - spiega Michele Fiumi, referente dell'associazione "Rinnova Forlì" -. Una scelta che ha lasciato delusi molti cittadini e ha spinto un nutrito gruppo di aderenti all'associazione Rinnova Forlì a dare vita a una lista civica per dare voce ai valori del centro".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"L'obiettivo è quello di trasformare Forlì in una città europea moderna, inclusiva, sicura e intelligente - prosegue il portavoce -. Rinnoviamo Forlì intende puntare su proposte innovative, tra le quali spicca l’attenzione alla sicurezza idrogeologica del territorio, lo sviluppo armonico della città con un nuovo Piano Urbanistico Generale, le politiche abitative rivolte ai giovani e alle famiglie, il rilancio del centro storico, la cura dei quartieri e il welfare di comunità, la città intelligente". Elisa Zecchini, illustratrice dei contenuti del programma, ha rimarcato "l’importanza di progettare una città che valorizzi le sue eccellenze per attirare nuovi flussi turistici e che si ponga come protagonista nel contesto europeo e internazionale".

Contemporaneamente prosegue il cammino di "Rinnova Forlì": "L'associazione è stata e rimarrà uno spazio di confronto per idee e punti programmatici sia delle persone che si riconoscono nell'area riformista che per cittadini della società civile. Queste persone, che vivono e contribuiscono attivamente allo sviluppo della città, hanno generosamente messo il loro tempo a disposizione per costruire un programma ambizioso ma allo stesso realizzabile, e la lista non è altro che uno strumento per cercare di applicare quel programma e renderlo strumento vivo di rinnovamento".

Francesco Marino, volontario dell'associazione e coordinatore della Lista ha motivato la scelta del nome della lista: "Abbiamo scelto Rinnoviamo Forlì, per tenere le due realtà distinte ma mantenendo il richiamo e i principi di Renew Europe e Renew Italia, promuovendo un'idea rinnovata di comunità europea lontana da populismi e sovranismi". All'intervento del candidato sindaco Rinaldini è seguito uno spazio di confronto dell'assemblea che ha espresso il suo sostegno, convinta per il valore che ha dato anzitutto alle idee emerse e alla disponibilità ad integrare il programma di coalizione

"Altrettanto importante è stato il riconoscimento alla lista civica di un ruolo centrale nell’alleanza come centro moderato e riformista alleato, ma autonomo rispetto al resto della coalizione - aggiunge Fiumi -. Rinaldini ha convinto anche per la forte connotazione inclusiva e la ultradecennale esperienza in

ambito manageriale, nonché il notevole curriculum nell’ambito del volontariato sociale e civile. L'obiettivo comune è quello di rinnovare Forlì per creare una comunità cittadina prospera, garantendo ai cittadini sicurezza e coesione sociale. Solo così Forlì potrà riacquistare il suo ruolo da protagonista nel contesto romagnolo, puntando al futuro e all’Europa".