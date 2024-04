La lista civica “La Nostra Città” svela i candidati. "Nessun uomo solo al comando, siamo una squadra"

Sabato 27 aprile, alle ore 14, la lista civica “La Nostra Città” si è presentata alla stampa nella nuova sede di Piazza Pompilio a Forlimpopoli. Esordisce Stefano Raggi che illustra da dove prenda origine questo progetto: "Fin dall’inizio l’attuale amministrazione comunale si è mostrata inadeguata a governare. Per questo motivo, partendo dal Consiglio di Zona Centro, si sono aggregate persone che per amore della Nostra Città hanno incominciato a pensare a un’alternativa credibile. Prima la creazione di “Officina Politica”, laboratorio di idee poi l’approdo a questa che è un’autentica Lista Civica". "Nella quale - incalza Gian Luca Zanoni, altro protagonista del percorso democratico -, i partiti fanno un passo indietro per lasciare alla sensibilità dei cittadini la realizzazione di un progetto rivolto al Noi e non all’Io, nel quale il nostro candidato sindaco Civico a sua volta, non rappresenti l’uomo solo al comando, ma la sintesi di un gruppo che lo supporta e con il quale percorrere un lungo cammino".

Il candidato sindaco, Raffaele Montalti, si presenta. Parla della sua lunga esperienza comunale come addetto a urbanistica, Lavori pubblici e ambiente. Spiega perché abbia deciso di scendere nell’agone politico dopo la sollecitazione di tante persone che stima, perché si è reso conto come questo comune meriti di meglio, dentro e fuori dalla rocca. Detta le parole d’ordine di questa lista che campeggiano sui manifesti.

"Competenza: le persone giuste al posto giusto, solo in base alle loro capacità e non per motivi di appartenenza partitica o interessi personali. Coerenza che significa fare ciò che si dice e non cambiare opinione una volta eletti, vezzo quanto mai diffuso nell’italico stivale. Trasparenza, cioè coinvolgere i cittadini, informarli su ogni questione e ascoltare dubbi e suggerimenti. E basterebbe citare Festa Artusiana e CasArtusi per capire come la cittadinanza sia stata estromessa da tutto ciò. In relazione allo scottante progetto “Amadori” si pensa d’istituire un gruppo di lavoro misto, privato-pubblico, per valutare compiutamente l’impatto, non solo ambientale, del progetto e poter ricavare le migliori compensazioni possibili. Infine, si sta procedendo a una valutazione tecnica per liberare la rocca dagli uffici comunali per renderla un contenitore culturale a tutto tondo".

La parola passa a giovani esordienti in campo politico, come Lucia Valentini che abbozza gli interventi possibili per una scuola sempre più aperta e inclusiva per una società rivolta alle esigenze dei più giovani, Elisa Dominici esperta di urbanistica e territorio che vorrebbe utilizzare al meglio i contenitori edilizi pubblici e privati esistenti, prima di costruirne altri e Matteo Troiano che ipotizza un maggiore coinvolgimento pubblico del ricchissimo tessuto del volontariato forlimpopolese con la creazione di una casa delle associazioni.