Lite in Consiglio comunale, la reazione del Pd: "Ferma censura, atteggiamenti aggressivi e indegni"

"Ferma censura per gli atteggiamenti aggressivi e indegni". Il gruppo consiliare del Pd commenta così l'accesa lite consumatasi lunedì pomeriggio nel corso del Consiglio comunale tra la presidente del Consiglio comunale, Alessandra Ascari Raccagni, e l'esponente di Forza Italia Lauro Biondi. Il tutto si è verificato intorno alle 18,30, quando dai banchi della maggioranza si è alzata una vibrante protesta del capogruppo degli azzurri Biondi all'indirizzo della presidente del Consiglio Raccagni. In quel momento si stava parlando di una delibera riguardante i canoni comunali e un consigliere di minoranza, il capogruppo del Pd Soufian Hafi Alemani, stava presentando degli emendamenti al testo, però giudicati inammissibili dagli uffici della Ragioneria. Avendo delle perplessità su tale giudizio Alemani ha continuato a perorarli in Consiglio comunale, ottenendo da Raccagni la disponibilità di metterli comunque al voto.

Da qui, a quanto pare, la protesta di Biondi, secondo il quale un emendamento non ammissibile non poteva essere sottoposto a votazione. Un fatto a quanto sembra puramente tecnico è tuttavia velocemente trasceso, tanto che dal banco della presidenza Ascari Raccagni si rivolge a Biondi dicendo "La invito a trattenersi". Poi la scelta autonoma della presidente di sospendere la seduta e di scendere subito dai banchi della giunta. Ed è proprio sotto i banchi della giunta che si è verificato l'acceso confronto tra i due membri di maggioranza, in quanto Ascari Raccagni non avrebbe gradito di essere contestata con quelle modalità.

Diversi consiglieri che hanno assistito alla scena la descrivono come un crescendo di toni infervorati fino ad un contatto fisico, una lieve spinta avvenuta nei momenti concitati del litigio, tanto che dal fondo dell'aula è dovuta intervenire con celerità anche l'agente di Polizia Locale normalmente presente durante le sedute per garantire l'ordine pubblico. L'arrivo della divisa della vigilessa ha fatto sì che si spegnessero velocemente gli animi. I due interessati - entrambi esponenti di maggioranza e entrambi di area repubblicana - da parte loro sminuiscono. "Sono a casa, sono tranquilla, nessuna preoccupazione", dice Raccagni. "Mi ha risposto in un modo e c'è stato un momento di incomprensione. Raccagni per me è come una sorella minore, Non è successo nulla di nulla".

La reazione del Pd

"Ssiamo stati, nostro malgrado, testimoni di atteggiamenti aggressivi intercorsi tra il consigliere della maggioranza Biondi e la presidente del Consiglio comunale - esordiscono i dem in una nota -. Si tratta di comportamenti indegni non solo di un Consiglio comunale ma di qualsiasi consesso civile, verificatisi all’apice di una discussione che presto è travalicata dalle parole ai fatti, richiedendo addirittura l’intervento dell’agente di Polizia municipale presente in aula per placare gli animi ed evitare che la situazione degenerasse".

"Se è vero che è sempre ammissibile esprimere opinioni difformi e anche confrontarsi con franchezza e persino con leale asprezza, altrettanto vero è che il confronto deve sempre restare sul piano dialogico e delle idee - prosegue il gruppo consiliare dell'opposizione -. Pertanto non vorremmo mai più, e per nessun motivo, assistere a episodi gravi e unanimemente censurabili come quelli di ieri. Ricordiamo infatti che coloro che ricoprono ruoli pubblici, come quello di Presidente della Commissione speciale sull’emergenza alluvione e di Presidente del Consiglio, devono dimostrare un senso di responsabilità maggiore rispetto ai cittadini che hanno l’onere e l’onore di rappresentare, dimostrando all’opposto sensibilità e attenzione nel rapporto con l’altro e rispetto per le Istituzioni".

"Ci chiediamo come mai il sindaco, che era presente in aula al momento dei fatti, non abbia fatto nulla né sia intervenuto successivamente, alla ripresa delle attività del Consiglio, per condannare il grave episodio accaduto sotto gli occhi di tutti i consiglieri", concludono i dem.