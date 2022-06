Livia Tellus, Pompignoli (Lega) attacca: "Pd disconnesso, cambia parere e voto in 24 ore"

"In consiglio comunale il Pd si astiene, mentre in assemblea soci vota a favore". Il capogruppo della Lega, Massimiliano Pompignoli, attacca il Pd rispetto all’approvazione del budget di gruppo 2022/2024 di Livia Tellus, parlando di "atteggiamento sclerotico". Argomenta l'esponente del Carroccio: "Lunedì, in Consiglio comunale, il gruppo di Alemani ha alzato il tono della polemica e mostrato diffidenza sui contenuti della delibera, astenendosi nella votazione finale. Il giorno dopo, in assemblea soci, il Pd forlivese con il voto favorevole del Comune di Santa Sofia e quello del suo segretario territoriale nonché sindaco, Daniele Valbonesi, ha di fatto condiviso le scelte di questa Amministrazione e cambiato improvvisamente atteggiamento rispetto ai contenuti della medesima delibera, avvallandone gli indirizzi".

"Il Partito Democratico forlivese è un po’ confuso sul ruolo e il futuro stesso di Livia Tellus - incalza Pompignoli -. In aula, con toni velatamente minacciosi, si sono sprecati in critiche a tutto tondo sia sul metodo dell’Amministrazione comunale forlivese che sull’evoluzione di Livia Tellus. Martedì mattina, in assemblea soci, si è preso atto invece del voto favorevole del Comune di Santa Sofia, guidato dal segretario territoriale del Partito Democratico Valbonesi che, nei fatti, ha accolto e approvato senza alcuna riserva il budget di gruppo del prossimo triennio".

"È chiaro quindi che qualcosa si è rotto all’interno degli equilibri già fragili del Partito Democratico e che il gruppo di minoranza in Comune a Forlì rappresenta solo sé stesso. E a volte pure male - conclude -. Non è la prima volta, infatti, che i consiglieri del partito di Valbonesi vanno per la loro strada evidenziando l’assoluto scollamento con il territorio e la loro stessa dirigenza. Con queste premesse, ci aspettiamo in futuro il medesimo svilente teatrino anche su altre importanti questioni che impattano su tutto il territorio forlivese".