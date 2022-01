Lo strappo di Fratelli d'Italia, il Pd: "Lotte intestine, la maggioranza è in grave crisi"

"Le notizie che ci informano della consumazione di uno strappo formale tra il sindaco Gian Luca Zattini e il partito Fratelli d'Italia confermano la grave crisi che sta attraversando la maggioranza di centrodestra che governa la città". Attraverso una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico commenta la decisione del partito che fa capo a Giorgia Meloni di non partecipare ad una riunione dei capigruppo di maggioranza prevista per lunedì, in segno di protesta sullo stallo della nomina di un assessore di Fratelli d'Italia in giunta, assessore che il partito ha designato nella figura di Marco Catalano.

Per i dem si tratta di "un insieme di forze politiche ormai da mesi logorato da lotte intestine e che appare concentrato esclusivamente nella gestione delle poltrone e dei posti in giunta, piuttosto che nella cura degli interessi della comunità forlivese, come del resto dimostrato dallo scarso numero di argomenti portati in consiglio comunale".

"È completamente ignota quale idea della città del futuro abbiano Zattini e la sua giunta - prosegue il gruppo Pd - e, ad eccezione di investimenti tanto effimeri quanto onerosi come quelli per le luci di Natale, non è dato conoscere quali siano le aree di intervento sui cui intende puntare Zattini per rendere Forlí nuovamente attrattiva e competitiva. Una carenza a dir poco strutturale, che, unitamente ai contrasti che caratterizzano questa maggioranza, rende lecito porsi una domanda: se Zattini non è in grado di gestire le forze politiche che lo sostengono, come può amministrare proficuamente una città complessa come Forlí?".