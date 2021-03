Lotta al covid, Vietina (Forza Italia): "Si valuti anche il vaccino russo"

"Mentre le varianti del Covid cingono d’assedio i nostri ospedali e le nostre vite, sono sempre più diffuse le zone “arancione rinforzato” e aumenta il rischio di nuove zone rosse. In questo quadro così difficile, insieme ai colleghi di Forza Italia in parlamento e al Senato, abbiamo predisposto e presentato alle Camere una proposta per misure di immediato sostegno alle famiglie, in particolare quelle che dovranno gestire i figli in didattica a distanza, con congedi parentali e altre forme di aiuto, per venire incontro a tutte le necessità diventate urgenti nel volgere di un weekend". Ad annunciarlo Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia Romagna e sindaco di Tredozio.

"Sul fronte sanitario, l’obiettivo da perseguire è quello della copertura vaccinale nel più rapido tempo possibile e su questo fronte credo serva un nuovo responsabile che sostituisca Arcuri nella cruciale partita dell’approvvigionamento e organizzazione della campagna vaccinale nazionale mentre l’UE dovrebbe accelerare i processi di approvazione e guardare anche all’opportunità offerta dal vaccino Russo - prosegue Vietina -. Nel frattempo Forza Italia si impegna, nei provvedimenti sottoposti al Parlamento, nel ruolo che le è proprio: dare certezze ai cittadini, garantire aiuti immediati alle famiglie e dare indicazioni chiare al corpo docente e ai dirigenti scolastici".