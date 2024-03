Verso le elezioni, un'altra giovane imprenditrice nella lista civica pro Zattini: è Lucia Crispino

Classe 1996, imprenditrice nell’azienda artigianale di famiglia, Lucia Crispino ha scelto di candidarsi nelle file de "La Civica - Forlì Cambia", la lista a sostegno del sindaco uscente Gian Luca Zattini. "Vorrei essere un ingranaggio di quel percorso di cambiamento e per questo ho scelto di candidarmi con entusiasmo, dice. Studentessa di Economia, Crispino è entrata nell’azienda artigiana familiare che da oltre 30 anni ha sede in corso Garibaldi, nel cuore cittadino. L’impegno nel mondo artigiano l’ha portata prima ad avvicinarsi e poi a presiedere il gruppo “Giovani imprenditori” di Confartigianato. “Ci sono pochi giovani che scendono in politica - afferma l'imprenditrice - ma in questi anni, anche attraverso il movimento giovanile dell’associazione di categoria di cui faccio parte, ho avuto la possibilità di capire che ad un certo punto bisogna esporsi e dare il proprio contributo. La mia candidatura è un segno di vicinanza verso tutto ciò che ho potuto vedere e spero di avere la possibilità di portare, all’interno del Consiglio comunale, le storie di tante persone che ho incontrato”.

Terza di otto fratelli, tra le sfide che le stanno più a cuore c’è certamente la valorizzazione del centro ma anche il mondo dei giovani e del fare impresa. “Su quest’ultimo aspetto - sottolinea - c’è necessità della “tramandabilità” delle aziende perché tante necessitano di un passaggio generazionale. Anche io faccio parte di questo processo e credo che sia fondamentale andare a intercettare quelle che sono le realtà che necessitano di sostegno in tal senso per continuare a dare vita a qualcosa che già esiste”. Attenzione, poi, al mondo delle donne e quello della formazione. “Con Paola Casara - racconta - ci siamo conosciute in occasione di diversi progetti, portati avanti con le associazioni di categoria, dedicati all’imprenditoria giovanile e alle sfide sul nostro territorio. Credo sia essenziale proseguire su questa strada poiché la imprese artigiane sono indispensabili per la città e in questo senso i giovani imprenditori possono rappresentare un tassello di cruciale importanza”.

“Lucia è una ragazza impegnata nella nostra città, nel mondo giovanile e nell’ imprenditorialità - afferma Casara, attuale assessora che rappresenta in giunta la civica -. Portando avanti l’attività di famiglia, è riuscita a coniugare la sua passione per il lavoro e la continuazione dell’impresa familiare unendo al tempo stesso anche l’ impegno per il sociale legato al mondo dei giovani. È stata una delle protagoniste di progetti volti a incentivare l'imprenditorialità giovanile”.