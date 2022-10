Luminarie di Natale, Bentivogli (Lega): "Avanti con gli addobbi, dal Pd solo polemica strumentale"

Sul tema luminarie di Natale interviene il consigliere e segretario comunale della Lega Albert Bentivogli. "Una polemica strumentale e faziosa quella mossa dal Partito Democratico sulla questione luminarie a Natale. Le dichiarazioni dell’assessore Cintorino sui tagli alle spese delle luci e addobbi natalizi, che abbasseranno anche i consumi di luce e gas, è comunque motivo strumentale per quella parte politica che fa analisi senza vedere cosa dicono fuori dal proprio cortile".

E prosegue: "Vorrei ricordare ai colleghi della sinistra forlivese che in tutte le città capoluogo della Romagna si è deciso si di andare verso tagli delle spese ma mantenendo comunque in essere la maggior parte degli allestimenti ed addobbi programmati. Annunci fatti da amministrazioni che oggi vestono tutt’altra casacca rispetto alla nostra. Domandare è lecito che i cittadini forlivesi ci chiedano di contenere il più possibile spese e costi in un periodo di crisi economica dovuta ai rincari energetici. Rispondere è cortesia che l’amministrazione opererà si tagli importanti ma mantenendo e puntando soprattutto su spazi dedicati alle famiglie e bambini".