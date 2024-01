M5S: "Corse soppresse, autisti stressati e autobus malfunzionanti, serve un cambiamento urgente"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Il movimento 5 stelle di Forlì riconosce l’importanza vitale del trasporto pubblico locale per la vita quotidiana dei nostri cittadini e per un’urbanistica sostenibile. Tuttavia la situazione attuale di Start Romagna presenta non poche criticità. Numerose le lamentele da parte dei cittadini su disservizi, carenza di personale, pesanti ritardi. Il comune di Forlì detentore di una quota importante della proprietà, non sembra influenzare efficacemente la gestione dell’azienda, nonostante gli ingenti investimenti pubblici. L’elezione dell’assessore Petetta alla presidenza di AMR Romagna non ha prodotto alcun miglioramento del servizio.

Le difficoltà sono esacerbate dalla mancanza di unità fra le sei sigle sindacali ( CGIL, CISL, UIL, UGL, USB, FAISA) e ciò compromette la capacità di negoziare efficacemente per i lavoratori che, a livello economico, devono affrontare pesanti difficoltà. Un autista, ad esempio, guadagna circa 1200 euro al mese, una cifra modesta anche in considerazione del fatto che servono circa 6000 euro per ottenere la patente di guida. Questa discrepanza fra costo e compensi riduce il potere di acquisto e la qualità di vita dei lavoratori. Il bilancio aziendale non presenta particolari criticità, con un trend in costante aumento, ma alcune voci di bilancio sollevano dubbi, come i tanti soldi spesi in officine esterne nonostante non manchino le officine all’interno dell’azienda.

Queste scelte di gestione sembrano non ottimizzare le risorse esistenti ed aumentano i costi inutilmente. Di fronte a queste problematiche il movimento 5 stelle di Forlì sollecita un intervento politico per la valorizzazione di Start Romagna. E’ essenziale adottare scelte dirigenziali basate sulla professionalità e rivedere la struttura salariale e le condizioni di lavoro. La situazione attuale, con corse soppresse, autisti stressati e autobus malfunzionanti richiede un cambiamento urgente. Il movimento 5 stelle di Forlì è a fianco dei lavoratori di Start Romagna per promuovere un servizio pubblico efficace e di qualità, vitale per la nostra comunità, soprattutto in un periodo di ripresa post-alluvione. La nostra azione mira a garantire che i servizi pubblici rispettino i bisogni dei cittadini, contribuendo ad un futuro migliore e sostenibile per la nostra città.

Sergio Petroncini (rappresentante del gruppo territoriale di Forlì)