Malore in azienda, Valbonesi (Pd) replica a Bartolini (FdI) sui soccorsi: "Sciacallaggio politico"

Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e segretario territoriale del Pd forlivese, replica a Luca Bartolini, esponente di Fratelli d'Italia, sull'organizzazione dei servizi di 118 nel Forlivese, dopo le critiche sollevate a seguito di un intervento di soccorso domenica mattina a Santa Sofia, parlando di "episodio grave di sciacallaggio politico da parte della destra".

"Premetto che la cosa più importante è che la persona vittima di incidente sul lavoro sta meglio ed è fuori pericolo - esordisce Valbonesi -. Attivato il codice rosso, si è recata sul posto un'ambulanza ed è partito il servizio di elisoccorso. Purtroppo causa vento forte l'elicottero non è potuto atterrare. A quel punto si è attivata l'automedica di San Piero in Bagno. Il maltempo non ha precluso nessun intervento. Tra l'altro la nevicata era nella norma e non avrebbe impedito l'intervento, causando al limite un ritardo di pochi minuti. Nel frattempo i sanitari sul posto hanno constatato le condizioni non gravi del paziente e quindi l'attivazione dell'automedica è stata sospesa".

"Tutto questo evidenzia la malafede che ancora una volta qualcuno mette "al servizio dei cittadini" - prosegue Valbonesi -. Nessuno è contento di tagli e riduzioni di servizi, che purtroppo sono la conseguenza della mancanza di personale. Non a caso chi scrive ha sostenuto la protesta assieme agli altri sindaci del forlivese a seguito del taglio dell'automedica di Meldola. Però altra cosa è continuare a giocare sulla pelle della gente e sul personale sanitario raccontando fatti non veri e intrisi di bugie. In questo modo si fa del male, non si migliorano le cose. Oggi, per migliorare e garantire una sanità efficiente, universalistica e pubblica (sempre che la destra sia d'accordo), bisogna chiedere più risorse al Governo (di qualsiasi colore politico sia) e aumentare i numeri degli ammessi alle facoltà universitarie".