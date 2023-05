Maltempo, Morrone (Lega): "Presto una riunione per discutere dei danni e delle priorità di intervento"

"Sollecitiamo il presidente della Provincia di Forlì/Cesena, Enzo Lattuca, a organizzare tempestivamente una riunione, alla presenta di amministratori locali e regionali e dei parlamentari del territorio, per relazionare sulla situazione di tutte le località colpite da eventi franosi o esondazioni e fornire una prima stima dei danni e delle priorità di intervento”. Lo chiede il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che in questi giorni ha visitato numerose zone fra le più colpite dalle conseguenze dell’ondata di maltempo dei primi di maggio.

“Sono rimasto profondamente scosso, in particolare, - commenta Morrone - dal sopralluogo compiuto ieri a Modigliana, dove insieme al Consigliere Comunale Chiara Bonfante e Roberto Biondi mi sono reso conto, toccandolo con mano, del disastro ambientale determinato dalla recente ondata di maltempo, pur di breve durata. La montagna che sovrastava la località del forlivese è completamente devastata. La strada intervalliva di competenza provinciale è dissestata se non distrutta, e non è la sola, con un’azienda agrituristica non raggiungibile, vigneti e altre coltivazioni sono rovinati con le gravi immaginabili conseguenze per le imprese agricole, famiglie e aziende sono in ginocchio".

"Ora vogliamo capire quali provvedimenti urgenti e concreti assumeranno Regione e Provincia, dopo la rapida decisione del Governo di dichiarare lo stato di emergenza con lo stanziamento di 10 milioni di euro, e, in seguito, chiediamo che siano individuate eventuali responsabilità dell’accaduto - conclude Morrone - L’indice di franosità e lo stato di attività delle frane sono o dovrebbero essere studiati dai competenti settori facenti capo all’assessorato Ambiente della Regione, è da vedersi quanto i dati emersi siano stati tenuti in considerazione dalle amministrazioni locale, provinciale e regionale e quali attività o progetti preventivi siano o non siano stati realizzati da questi enti che ne hanno la competenza”.