Malumori post elezioni in Forza Italia, Paroli risponde a Vietina: "La sua richiesta stupisce"

"Apprendo con stupore di una richiesta di azzeramento del coordinamento regionale di Forza Italia da parte dell'attuale vice commissario regionale, Simona Vietina. Una richiesta che sorprende sia nella forma, avendo l'onorevole Vietina disertato tutti gli incontri elettorali del partito negli ultimi mesi, che nella sostanza se consideriamo, per esempio, i soli 23 voti presi alle ultime elezioni regionali da Forza Italia a Tredozio in cui Vietina è pure sindaco". Così Adriano Paroli, senatore e Commissario di Forza Italia in Emilia Romagna.

"Mi auguro solo che le voci che vorrebbero Vietina alla continua ricerca di un posto all'interno delle altre forze della coalizione di centrodestra non abbia nulla a che fare con questa bizzarra richiesta - attacca Paroli -. Forza Italia ha sempre faticato in Emilia-Romagna, eppure con grande impegno e integrità morale i nostri dirigenti e militanti hanno condotto delle eccellenti campagne elettorali. A loro va il nostro rispetto e ringraziamento. Sono certo che arriverà presto il tempo in cui si raccoglieranno i frutti di questo duro lavoro".