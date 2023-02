Mancano le grandi aule all'università? L'assessore: "Campostrino disponibile da due anni ed ex cinema Mazzini sempre pronto"

Il campus di Forlì non cresce in termini di iscritti, anzi riporta un lieve calo. Uno dei motivi? Anche l'assenza di aule di grandi dimensioni, come ha spiegato il presidente del polo forlivese Emanuele Menegatti. Con aule di maggiori dimensioni già dal prossimo anno si potrebbero aumentare gli iscritti specialmente nei corsi internazionali.

Ma mancano effettivamente le aule, si chiede l'assessore all'Università Valerio Melandri? “Esistono delle aule nella zona del Campus di cui l’Università aveva il possesso che però sono state disdette: penso ad esempio all’ex Cinema Mazzini con 3 aule da 400 posti, un luogo splendido e funzionale”. Inoltre, sempre in zona universitaria c'è un edificio appena recuperato ma già da oltre due anni vuoto e privo di funzioni reali.

“Il Comune di Forlì ha offerto gratuitamente all’Università lo spazio del Campostrino già da più di due anni e ancora non si è riusciti a farlo partire come aula per i corsi universitari”, ricorda Melandri. Fermo restando che “Forlì ha inoltre tantissimi spazi liberi che possono essere utilizzati come aule anche se in extrema ratio: la soluzione sarebbe temporanea e non perfettamente performante, certo, ma in un momento di emergenza si potrebbero utilizzare anche il teatro Testori (250 posti), il teatro il Piccolo (250 posti), e perchè no, il cinema teatro Astoria (4 sale per un totale di 1000 posti), il teatro San Luigi (250 posti), persino il Salone Comunale (300 posti), o la Camera di Commercio, o la sala della Cassa di Risparmio (Intesa) Ovviamente sto facendo solo esempi, peraltro senza aver parlato con i legittimi proprietari, per far capire che ci sono tanti spazi che la mattina e il pomeriggio sono liberi”.