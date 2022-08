"Uno di noi" e "Insieme per il territorio": ecco i manifesti elettorali di Massimo Bulbi

A pochi giorni dall'ufficialità della candidatura di Massimo Bulbi per il Partito Democratico alle elezioni del 25 settembre prossimo è stato pubblicato anche il manifesto con cui si presenterà agli elettori. Gli slogan sono "Uno di noi" (il principale) e "Insieme per il territorio", slogan in totale linea con la filosofia e il modo di fare politica di Bulbi. Quello che, infatti, ha sempre caratterizzato l'ex presidente della Provincia, ex sindaco di Roncofreddo e attuale consigliere regionale, sono la voglia di confrontarsi con i cittadini, l'ascolto e la presa in carico dei loro problemi, anche quelli che possono apparire i più banali. Una politica vissuta e non parlata. In concomitanza con il lancio del manifesto elettorale Bulbi ha rilasciato una dichiarazione per avviare ufficialmente la sua corsa alla Camera dei Deputati.

"È con grande emozione che confermo la mia candidatura al collegio uninominale della camera dei deputati di Forlì-Cesena per il Partito Democratico, alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo - ha scritto Bulbi - Ringrazio il Segretario Enrico Letta, la Direzione del Pd e il segretario regionale Luigi Tosiani; ringrazio moltissimo la Direzione della Federazione di Cesena e il nostro segretario Nicola Dellapasqua per la grande fiducia accordatami. La responsabilità é tantissima, ci aspetta una campagna elettorale breve ma intensa e determinante per il futuro del nostro Paese. Io metterò tutto il mio impegno e le competenze maturate in tanti anni al servizio del nostro territorio, per portare avanti i valori democratici e progressisti che ci contraddistinguono. Diritti umani e civili, scuola, sanità, sviluppo sostenibile dell'economia e delle imprese, lavoro, emergenza climatica sono le parole chiave che devono guidare il nostro impegno. Da oggi parte una nuova, grande avventura che spero di condividere con tutti quanti vorranno incontrarci ed ascoltarci. Vi aspettiamo: oggi piú che mai ascoltare e partecipare significa creare valore per il territorio e per il futuro nostro e dei nostri figli".