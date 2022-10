Maratonina delle scuole: "Vogliamo coinvolgere gli studenti forlivesi in un sano momento di sport"

Domenica 23 ottobre alle ore 9 in concomitanza con la seconda edizione della Mezza di Romagna si svolgerà in piazza Saffi una corsa dedicata alle scuole del territorio forlivese. Tanti studenti delle scuole elementari e medie si cimenteranno in due giri della piazza principale. I primi classificati di ogni categoria verranno premiati con tablet per la didattica scolastica. "Un evento che vuole coinvolgere gli studenti forlivesi in un sano momento di sport. Un invito ad abbracciare i valori dello sport e dell’attività fisica che ci dice quanto bisogna investire su movimento, sport e prevenzione. Domenica vedremo studenti delle nostre scuole che, un domani, potranno confrontarsi, da adulti, nella Mezza di Romagna o la Maratona Città di Forlì". A sottolinearlo Albert Bentivogli, Consigliere comunale della Lega.