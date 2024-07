Tensioni nella maggioranza, Catalano (FdI): "Fratelli d'Italia mi ha abbandonato. In Consiglio comunale voterò di volta in volta"

"E' stata completamente disattesa la volontà della città". E ancora: "Fratelli d'Italia non può abbandonare chi ha rappresentato il partito in una giunta. Voglio sapere qual è il problema. E finché non ho risposte resto. Spero che arrivino quanto prima". Marco Catalano, ex assessore all’Agricoltura e al Pnrr nella prima giunta Zattini, non è stato eletto presidente del Consiglio comunale nella seduta di martedì. Il suo partito, Fratelli d'Italia, prima ha sostenuto la sua candidatura avanzata dalla Lega, poi ha appoggiato Loris Ceredi, allineandosi con la lista civica "Forlì Cambia", Forza Italia, Massimiliano Pompignoli e il sindaco Gian Luca Zattini.

Catalano, cosa è successo martedì?

"Delle cose 'kafkiane'".

Cioè?

"Il mio ragionamento parte delle elezioni. Ho ottenuto 454 preferenze dai cittadini, ma questi voti non sono stati pesati. E come diceva Enrico Cuccia di 'Mediobanca', i voti non si contano, ma si pesano. I miei hanno avuto un peso, ma sono stati completamente disattesi".

Cosa si sarebbe aspettato?

"Alla luce degli elogi che avevo ricevuto dal sindaco Zattini mi sarei aspettato di continuare nel mio ruolo di assessore, che ho coperto per due anni, ma anche una riconoscenza da Fratelli d'Italia, alla luce del fatto che ho contributo alla ricostruzione del partito in città".

E invece?

"Il partito mi ha tenuto fuori da qualunque scelta che è stata fatta, preferendo ad esempio Luca Bartolini che non era nemmeno candidato, entrato in Fratelli d'Italia dopo di me come ha fatto Vincenzo Bongiorno (vicesindaco, ndr) e ai quali sono stati dati dei ruoli dirigenziali a dispetto dell'ossatura che aveva contribuito alla ricostruzione del partito. E' chiaro che è il partito che decide. Ma già in campagna elettorale non ho ricevuto sostegno. C'erano i timori che prendessi molti voti? Chissà, ma dispiace e non riesco a darne una giustificazione. Sono stato sacrificato per quattro partecipate. Nonostante questo ho raccolto molti consenti e di questo non posso che esserne soddisfatto".

E adesso?

"Continuerò a fare il consigliere comunale, rappresentando i cittadini che mi hanno votato e non solo. Non toglierò l'appoggio al sindaco Zattini".

Sono parole da separato in casa. Passerà quindi al gruppo misto?

"Al momento resto in Fratelli d'Italia, come ho già detto in un altro intervento. Il problema sono i comportamenti che hanno avuto nei miei confronti. Le posso fare un esempio?".

Prego...

"Noi abbiamo una sede in Corso Diaz vicino al mio studio (Catalano esercita la professione di avvocato, ndr). Durante la campagna elettorale mi invitarono a cancellare un post su Facebook dove invitavo a contattarmi per tesseramenti al partito o segnalare criticità o altro in sede. E posso anche dire che della sede non ho mai avuto la chiave. A questo punto farò le mie considerazioni rapportandomi con i vertici nazionali del partito. Ma non si sta in paradiso a dispetto dei santi. Vorrei conoscere quali sono i problemi che si sono creati col partito locale. Spero di avere risposte quanto prima".

Torniamo all'ultima seduta del Consiglio comunale...

"All'inizio sono stato appoggiato dal partito. E l'opposizione, se avesse avuto una certa lungimiranza e acutezza politica, avrebbe avuto un'occasione unica per mettere in difficoltà il sindaco Zattini. Poi c'è stata la riunione di 50 minuti, dopo la sospensione dei lavori richiesta dal capogruppo Fabrizio Ragni, dove Fratelli d'Italia mi ha abbandonato. Sostenermi all'inizio è stata quindi una sorta di salva faccia. Se fosse stato nel gruppo avrei continuato a votare Catalano. Con l'eventuale astensione di Zattini alla quarta elezione avrei potuto prendere più voti di Ceredi. E anche il consigliere Massimiliano Pompignoli, che probabilmente vorrà aderire a Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni regionali, avrebbe dovuto fare i conti con la propria coscienza. Dopo il mancato accordo per la nomina di Daniele Mezzacapo tutti gli eventi che sono susseguiti sono diventati ingestibili. Quello che è accaduto è una cosa che mi ha fatto male. Apprezzo il conforto che ho ricevuto dai cittadini".

Come si comporterà quindi in Consiglio comunale?

"Voterò di volta in volta in Consiglio comunale, ragionando con la mia testa, perché non posso accettare che ci sia una lista civica (Forlì Cambia, ndr) che abbia al suo interno varie entità che non sono di centrodestra".

Usando le parole del consigliere comunale di Forza Italia Alberto Gentili, la città si merita tutto questo?

"La città si sarebbe meritata un Gentili assessore al posto di Giuseppe Petetta per il numero di voti presi, così come Mezzacapo per il medesimo discorso, per espressione della volontà popolare. Non è giusto che sia stata disattesa la volontà del popolo".

Sulla composizione della giunta cosa ne pensa?

"Elogio quanto ha fatto a Cesena il sindaco Enzo Lattuca, che ha scelto i nomi sulla base dei numeri raccolti dai partiti".

C'è il rischio di un voto anticipato?

"Non penso".