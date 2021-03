Marco Di Maio nominato vicepresidente vicario di Italia Viva

Importante riconoscimento per il parlamentare romagnolo Marco Di Maio, nominato vicepresidente vicario del gruppo di Italia Viva alla Camera. "Sono grato ai colleghi del mio gruppo parlamentare e alla presidente Maria Elena Boschi per la fiducia che mi hanno accordato - afferma - Una responsabilità che si somma a quelle già ricoperte e che mi riempie di orgoglio e soddisfazione.Ringrazio l’amico Luigi Marattin, ora presidente della Commissione Finanze, per l’intenso lavoro che ha svolto prima di me nello stesso incarico".

"Un ruolo impegnativo, ma al contempo un’opportunità per accrescere il bagaglio di competenze, di esperienza e di relazioni - afferma il parlamentare, che è anche capogruppo in Commissione Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni ed è componente della Giunta per il Regolamento di Montecitorio - Mi dedicherò senza risparmio al lavoro aggiuntivo che mi attende, promuovendo il massimo coinvolgimento possibile di tutta la comunità di Italia Viva ma soprattutto più in generale a tutti coloro chevorranno collaborare sui singoli argomenti e sui tanti temi di attualità. Resta, ovviamente, il profondo legame con questo territorio e la totale disponibilità a rappresentarne le istanze, a sostenerne i progetti, a lavorare per generare opportunità".

"Per il religioso rispetto che nutro nei confronti delle istituzioni, posso assicurare che per me è davvero un onore. Farò il possibile per essere all’altezza del compito: mi conforta sapere di non essere solo e di poter contare sul supporto di tanti", conclude.