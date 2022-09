Elezioni, il Terzo Polo sorprende in Romagna. Di Maio: "Risultato che va coltivato. Abbiamo gettato le fondamenta per il futuro"

"Con il 7,7% dei voti si sono gettate le fondamenta su cui edificare un progetto politico che dia rappresentanza all’Italia che lavora, che studia, che si dà da fare e non aspetta di vivere di sussidi". Marco Di Maio, parlamentare uscente di Italia Viva, commenta così il risultato alle elezioni politiche del Terzo Polo, ovvero l'alleanza tra Italia Viva e Azione. L'ex deputato forlivese, attraverso un post su Facebook, prende atto della "vittoria netta della coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni, un risultato ampiamente atteso e previsto. L’affermazione di Fratelli d’Italia ha eroso gran parte dei consensi che in parte erano andati alla Lega (per Salvini una sconfitta cocente, soprattutto nei territori storicamente leghisti come il nord-est) ed ha attinto, probabilmente, anche dal serbatoio che nel 2019 votò in massa per il Movimento 5 Stelle".

Di Maio ha anche analizzato la scarsa affluenza alle urne, "l'astensionismo più alto della storia repubblicana: mai così poche persone hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo del parlamento (9 punti percentuali e quasi 6 milioni di votanti in meno rispetto al 2018). Questo punto va in subordine rispetto al primo perché spesso viene utilizzato per sminuire i risultati e non voglio farlo. Credo, tuttavia, che tra l’emergenza economica, energetica e sociale, uno spazio di riflessione per analizzare questa emergenza di partecipazione popolare vada trovato".

"Chi ha impostato la propria campagna elettorale sul risentimento e il rancore rinunciando a fare accordi per puro puntiglio personale o - peggio - vecchie ruggini del passato, ha perso anche laddove non aveva mai perso - osserva l'esponente renziano -. La capacità di aggregare anziché dividere viene premiata (non da oggi, come dimostrano i risultati delle elezioni regionali e comunali, spesso di segno diverso rispetto alle nazionali). Anche quando ha schierato candidature pregevoli, come ad esempio quella di Gnassi a Rimini alla Camera o Rontini al Senato a Ravenna-Ferrara, per fare due esempi pratici della mia Romagna".

Di Maio commenta anche il risultato del Movimento 5 stelle: "Ha dimezzato la percentuale del 2018 (perdendo oltre 6 milioni di voti), ma col suo 15,5% rappresenta certo una sorpresa. Da Giuseppe Conte mi divide tutto, ma riconosco che la sua campagna elettorale dal punto di vista tecnico e del target a cui si è rivolto, è stata la migliore. Benché, ribadisco, agli antipodi della mia considerazione su cosa dovrebbe essere la Politica".

Quanto al Terzo Polo, conclude, "con il 7,7% dei voti si sono gettate le fondamenta su cui edificare un progetto politico che dia rappresentanza all’Italia che lavora, che studia, che si dà da fare e non aspetta di vivere di sussidi. Che certo deve unire le grandi culture liberali, popolari e repubblicane; ma che se vuole crescere in quantità e non solo in qualità, deve anche andare oltre e rivolgersi a un elettorato che forse non ha chiari questi riferimenti ma si può riconoscere nei valori che intendiamo rappresentare. In aggiunta al dato nazionale, vanno segnalate percentuali molto buone raggiunte alcune grandi città e anche in Romagna e a Bologna. È chiaro che questo risultato va coltivato, ci attribuisce responsabilità per il futuro e ci rende interlocutori interessati a lavorare con chi ha interesse a condividere progetti e iniziative a beneficio dei nostri territori".