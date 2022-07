Castrocaro, l'ex sindaco Tonellato attacca Billi: "Dichiarazioni esilaranti". Fdi: "Reazione spropositata"

"Leggo e sento dichiarazioni esilaranti". E' un attacco a 360 gradi quello scritto su Facebook dall’ex sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Marianna Tonellato, contro il primo cittadino Francesco Billi dopo l’assemblea pubblica di lunedì. Tonellato si è detta offesa per come Billi "continua a descrivere Castrocaro Terme e Terra del Sole come una delle peggiori bidonville del terzo mondo, ma risiedendo a Meldola forse non ha ancora ben chiaro il Paese che amministra". Durante l'appuntamento di lunedì, Billi si è detto preoccupato per la prosecuzione del cantiere della nuova palestra, parlando di "un passo più lungo della gamba".

Parole, attacca Tonellato, dette "da chi voleva costruire un palazzetto dello sport e ha promesso in campagna elettorale una piscina", pertanto "la cosa è alquanto ironica". Quanto al piano antenne, "un progetto lungimirante e intelligente", "l’abbiamo fatto noi, proprio per evitare che i privati si accordassero direttamente con le compagnie telefoniche e piantassero antenne a caso sul territorio comunale, e i suoi consiglieri Ferrini e Vallicelli votarono contro in Consiglio Comunale - è l'affondo -. Straordinario".

In merito all'ampliamento dell’area ecologica, Tonellato rivendica che il "progetto è stato fatto dalla nostra Amministrazione e sapevamo che sarebbe partito in autunno. Caldeggio una visione alle data del protocollo apposto sul progetto". Così come rinvendica il piano per quanto concerne gli sfalci, potature e sfalci. "Non è dato sapere nulla di Welfare, scuola e turismo, evidentemente non sono importanti". Il finale è un allusione alle affermazioni recenti del segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini: "Qui non c’entra il caldo, qui c’entra il populismo di chi, evidentemente, mangia salsiccia e suda, ma non reintegra i sali minerali e soprattutto non ha onestà intellettuale e rispetto verso i propri cittadini".

Il post pubblicato dall’ex sindaco ha suscitato la reazione del Circolo di Fratelli d’Italia di Castrocaro Terme e Terra del Sole. "Rimaniamo perplessi di fronte al violento attacco social della Consigliera di minoranza Tonellato finalizzato a denigrare il neoeletto sindaco Francesco Billi all’indomani dell’assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione con argomentazioni assolutamente pacate e istituzionali - afferma il presidente Francesco Maria Caponetto -. Comprendiamo la delusione per la recente bocciatura politica; tuttavia appare spropositata questa reazione finalizzata a mortificare l’amministrazione entrante che rappresentera? l’intera comunita? locale per i prossimi cinque anni. Quando la campagna elettorale finisce occorrerebbe abbassare i toni e concentrarsi sulle criticita? del territorio, ognuno secondo il suo ruolo, ma in maniera costruttiva".

"In un piccolo Comune come il nostro il rancore e l’offesa non dovrebbero mai far parte del dibattito istituzionale - continua Caponetto -. Tanto piu? che la consigliera Tonellato non era presente all’assemblea in Piazza Machiavelli del 25 luglio, ne? mercoledì sera al Consiglio Comunale, per cui ha espresso questi giudizi per sentito dire, alimentandoli con provocazioni gravi anche dal punto di vista giuridico e tacciando i partiti di centrodestra, a cominciare da Fratelli d’Italia, di “razzismo” e “fascismo”. Siamo invece orgogliosi di aver sostenuto una lista civica vincente, fatta di persone equilibrate, responsabili e dai meritevoli trascorsi negli ambiti del volontariato e dell’amministrazione di questo territorio, tant’e? che gia? si vedono alcuni primi piccoli risultati nella consapevolezza che ci sara? tantissimo lavoro da fare nei prossimi anni per riqualificare Castrocaro e Terra del Sole".