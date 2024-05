Elezioni, Marinella Portolani (Centrodestra per Forlì) non si ricandiderà: "Continuerò il mio impegno per Zattini"

Marinella Portolani, consigliera comunale di "Centrodestra per Forlì", non si ricandiderà alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. "Sarò sempre a disposizione della città nel presentare proposte e progetti - afferma Portolani, presidente del Sindacato nazionale autonomo Giornalai Snag Forlì-Cesena e Romagna e consigliera nazionale del sindacato stesso -. Continuerò a sostenere il sindaco uscente Gian Luca Zattini, che stimo moltissimo. In questi cinque anni ha fatto un grandissimo lavoro e spero che possa aver a disposizione altri cinque anni per vedere la città cambiare definitivamente volto. Sarò quindi al suo fianco durante la campagna elettorale, così come sosterrò le persone che stimo. Non uscirò della scena politica".

Portolani ha ricevuto attestati di stima per il suo impegno in questo quinquennio. "Mi sono messa a disposizione per qualunque cosa - prosegue -. Mi piacciono le persone oneste che si adoperano per il bene della città, senza motivazioni di sedie o poltrone o interessi personali". Su Facebook Francesco Lasaponara, candidato per "Centrodestra per Forlì" in quota Lega, ha elogiato su Facebook l'impegno della collega uscente: "Ho conosciuto Marinella durante la campagna elettorale del 2019 di lei ho subito apprezzato la passione ed il disinteresse nel dedicarsi ad aiutare gli altri. Una persona d’altri tempi, una merce rara che oggigiorno è difficile da trovare".

"Sono stato fortunato perché in lei ho avuto un grande esempio di quanto sia importante saper parlare alle persone con il cuore e con sincerità - prosegue Lasaponara -. Lei è stata il collante nel gruppo che abbiamo fondato in consiglio comunale, una confidente, una complice, ma a volte anche una mamma. Anche se ha deciso di non proseguire la sua carriera politica, la nostra amicizia che è nata per caso in un ambiente politico, rimarrà per sempre saldata da un legame di rispetto reciproco, ma da parte mia anche di ammirazione per la sua grinta infinita che la contraddistingue in ogni circostanza, anche in quelle più difficili".