Marinella Portolani si dimette da presidente della commissione Pari Opportunità

Dopo 9 mesi alla guida della commissione comunale dedicata alle tematiche femminili e dei diritti, Marinella Portolani ha rassegnato le dimissioni da presidente. La consigliera comunale di Fratelli d'Italia, che era stata eletta Presidente della Commissione Pari Opportunità lo scorso mese di novembre, ha quindi comunicato al sindaco la sua rinuncia, adducendo motivi personali. "Sopraggiunte ed inattese problematiche di carattere familiare, che richiedono la mia presenza quotidiana, stanno rendendo incompatibili gli impegni assunti come presidente della Commissione Pari Opportunità. - spiega - Un’attività che necessita di tempo per la elaborazione dei progetti, di dedizione per seguirne lo sviluppo, di mente libera da preoccupazioni per i rapporti con tutti i soggetti interessati al problema. Condizioni che, purtroppo, non sono in grado di garantire. Di qui la sofferta decisione di rinunciare all’incarico rimettendo, conseguentemente, la mia nomina a Presidente. Auguro, pertanto, a tutte le colleghe e alle persone che credono come me in questa commissione, un proficuo lavoro per la realizzazione di quei sacrosanti principi che tendono alla piena dignità della

donna e alla sua realizzazione sociale".