Mastacchi (Rete Civica): "Prorogare lo stato di emergenza per i territori alluvionati"

"Chiedere al governo la proroga dello stato di emergenza al fine di assicurare agli organi deputati al soccorso e sicurezza, alle comunità, alle famiglie e alle imprese interessate dagli eventi alluvionali, una più celere ripresa e un ritorno alle normali condizioni di vita nei territori coinvolti dall'alluvione dello scorso maggio". Così Marco Mastacchi (Rete Civica) con un'interrogazione in cui sottolinea "le oltre 8mila frane mappate nei territori collinari dei territori interessati dai fenomeni atmosferici estremi della scorsa primavera". In vista del termine del periodo di emergenza nazionale del prossimo maggio, Mastacchi sottolinea quindi come sia "indispensabile sostenere la ripresa socio-economica, produttiva e di messa in sicurezza delle comunità interessate dall’alluvione" e considerando anche il protrarsi degli interventi di ricostruzione, chiede la proroga dello stato di emergenza.