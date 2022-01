Mattarella bis, Di Maio: "Vince l'Italia, perde una parte della politica italiana". Pd forlivese: "Grazie presidente"

Il deputato Marco Di Maio commenta la rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "L’Italia viene prima di tutto. E nel suo supremo interesse bisogna agire, sempre. La mancanza di capacità politica e di regia di chi aveva i numeri per dare le carte, ha rischiato di mandare l’Italia fuori strada. Per noi, con solo 44 voti su 1009, aver contribuito a evitarlo sfidando ancora una volta l’impopolarità, è una medaglia da appuntarsi al petto. Si è evitato di eleggere un presidente legato a doppio filo con la Russia di Putin (Franco Frattini, candidato d'intesa tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte), si è sventato il tentativo di eleggere la presidente del Senato (una figura di parte e che da presidente del Senato ha dimostrato di non essere imparziale e dunque inadeguata al ruolo di Capo dello Stato: candidata dal centrodestra, con il segreto appoggio di una parte del Movimento 5 stelle), si è scongiurato che il Capo dei servizi segreti in carica venisse direttamente nominato Presidente della Repubblica (d'intesa tra Salvini, Conte ed Enrico Letta)".

"Non lo abbiamo fatto con i numeri perchè quelli non erano dalla nostra parte, come detto; ma ci siamo riusciti con la forza della Politica e dell'amore per le nostre istituzioni: e se avessero voluto, comunque, i partiti maggiori avrebbero avuto la possibilità di mettere ai voti ed eleggere con ogni probabilità il capo dei nostri 007. Non hanno avuto il coraggio di farlo e abbiamo evitato di diventare il terzo stato al mondo dopo Russia ed Egitto a nominare a Capo dello Stato chi comanda i servizi segreti. Non siamo riusciti a far convergere i principali partiti, i due schieramenti che insieme hanno quasi 900 "grandi elettori" su 1009, su nomi di alto profilo. Hanno "bruciato" ex presidente della Camera e del Senato, giudici della Corte costituzionale, giuristi di fama internazionale, ambasciatori, servitori dello Stato. E persino l'ipotesi di eleggere Mario Draghi. In queste condizioni si è arrivati a rieleggere il presidente Sergio Mattarella, consolidando purtroppo il precedente inaugurato da Napolitano, cioè la conferma del presidente della repubblica uscente. Mattarella ha dichiarato in tutti i modi di non essere disponibile, ma di fronte allo stallo politico-istituzionale in cui si era giunti, non si è tirato indietro".

Prosegue Di Maio: "Con Mattarella al Quirinale e Mario Draghi a palazzo Chigi alla guida del Governo (che un anno fa nessuno voleva, qui in parlamento e in larga parte del Paese, preferendo confermare l'ex premier Giuseppe Conte), confermiamo due numeri uno del nostro Paese. Una coppia che assicura stabilità del nostro Paese. Nelle condizioni date, questa è la soluzione migliore".

Il Pd forlivese ringrazia Mattarella

"Non possiamo non ringraziare il Presidente Sergio Mattarella per aver acconsentito a mettersi di nuovo a disposizione del Paese per un secondo mandato, dimostrando ancora una volta il suo profondo senso delle istituzioni. L'elezione del Presidente della Repubblica è prevista dalla nostra Costituzione in modo che raggiunga il consenso più ampio perchè deve rappresentare l'unità nazionale e la tutela delle istituzioni e non può essere usata, come ha fatto in modo spregiudicato e irresponsabile la coalizione del centrodestra, Salvini in primis, per una prova di forza per la propria leadership". Scrivono Daniele Valbonesi – Segretario Unione Territoriale PD Forlivese e Maria Teresa Vaccari – Segretario Unione Comunale PD Forlì.

"Il Partito Democratico ha lavorato, con tatto, discrezione e rispetto delle istituzioni, affinchè si trovasse una soluzione di alto profilo da parte dell'attuale maggioranza che garantisse la stabilità del Governo, in un momento in cui siamo chiamati ad affrontare grandi sfide e un impegno senza precedenti per uscire dalla crisi pandemica. Ma dopo giorni di irricevibili autocandidature, di conte interne che hanno messo alla berlina la seconda carica dello Stato, di nomi snocciolati senza alcuna volontà di reale condivisione, di candidature femminili usate strumentalmente pur nella consapevolezza che sarebbero naufragate, è stato evidente a tutti che l'unica figura che poteva garantire la tenuta dell'unità nazionale era Sergio Mattarella. Dobbiamo tristemente prendere atto della debolezza di un tessuto politico ormai sfibrato dal trasformismo e dall'improvvisazione di troppi parlamentari e dobbiamo riflettere profondamente di una riforma del sistema di rappresentanza e dei regolamenti parlamentari, a partire dalla prossima legge elettorale perchè è indispensabile recuperare la fiducia degli elettori e delle elettrici e sanare la frattura tra politica e società civile. Come dichiarato dal segretario Enrico Letta, la conferma di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica e di Mario Draghi alla Presidenza del Consiglio, figure di indiscussa esperienza e autorevolezza, disegna lo scenario ideale per proseguire la Legislatura fino alla sua scadenza naturale nel 2023 e per ricominciare da domani a lavorare per dare le risposte che il Paese attende. Grazie Presidente Mattarella!".