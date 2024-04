Maxi comparto industriale a Villa Selva, langue il dibattito in Commissione. Il M5S: "Inutile consumo di suolo"

Non decolla in commissione in Comune a Forlì il dibattito politico sugli accordi operativi per la realizzazione di un maxi comparto industriale a Villa Selva, per un totale di oltre 230.000 metri quadrati di cui 150.000 di superficie edificabile, vocato principalmente alla logistica. Così come sugli altri presentati sui sette andati in porto rispetto alle 23 manifestazioni di interesse presentate dai privati al Comune. Sul progetto ha sparato a zero il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini, mentre per l'alleanza Verdi Sinistra la giunta Zattini "chiude in bellezza" il mandato "riempiendo di asfalto e cemento per la città".

Da qui l'appello al sindaco: "Si fermi, è ancora in tempo, non c'è nessuna urgenza di approvare questi progetti entro la fine del mandato, si faccia una moratoria fino a quando gli strumenti urbanistici non saranno adeguati alle nuove mappe di rischio". Ma in Aula l'opposizione tiene a bada la vis polemica, probabilmente risparmiandola per il Consiglio comunale. Giorgio Calderoni di Forlì&co chiede conto di una serie di date che a suo dire non tornano sui pareri e le tempistiche, mentre Elisa Massa solleva la questione dei problemi acustici e di viabilità legati all'aumento del traffico e ai nuovi posti auto. Poca sostanza per Lauro Biondi di Forza Italia che si chiede se anche in Consiglio "discuteremo di aspetti tecnici o di interventi come scelte di sviluppo per la città". Si sbilancia allora Eros Brunelli del Movimento 5 Stelle: si tratta di "un consumo inutile di suolo, fatto in un momento sbagliato dopo l'alluvione".

L'accordo più corposo, della durata di sette anni, prevede nel dettaglio sette lotti da edificare per 143.000 metri quadrati; verranno inoltre realizzate la viabilità di accesso, sei aree parcheggio per 430 posti, aree a verde pubblico e di mitigazione per 58,000 metri quadrati, un giardino della pioggia di 1.600 metri quadrati. Il valore delle dotazioni territoriali ammonta 5,4 milioni di euro; le opere esterne a 730.000 euro; la fideiussione a 7,6 milioni, il valore stimato degli oneri di urbanizzazione a 2.9. Inoltre il Comune avrà un contributo di 50.000 euro per la manutenzione dei dispositivi di invarianza idraulica, di 42.000 euro per la manutenzione del verde pubblico e di 59.000 per quella dei parcheggi. (fonte Dire)