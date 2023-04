I Mazziniani ricordano Rino Casadei a cinque anni dalla scomparsa. "Un esempio per tutti noi"

Cinque anni fa, il 22 aprile 2018, eroso da una malattia che pure ha combattuto con grande coraggio si spegneva Rino Casadei. È con profonda commozione che i Mazziniani della sezione Ami "Giordano Bruno" lo ricordano a tutti i forlivesi. "Rino non è stato soltanto uno dei fondamentali protagonisti della sezione Mazziniana, ma anche e soprattutto un uomo probo, retto e ispirato da un sacro rispetto per i doveri. Si è spento a 70 anni dopo avere adempiuto a tutte le scadenze che nella vita scandiscono il tempo di un cittadino modello. Verso la famiglia tutta e in particolare verso le figlie Livia e Laura, che continuano a farlo vivere nei suoi ideali mazziniani e, verso la tradizione repubblicana essendo stato dirigente nel passato della consociazione del Pri e poi, lasciato il partito, nella piena militanza nell'Ami, verso gli ideali europei da convinto sostenitore del Movimento Federalista Europea, verso la città di Forli di cui è stato in diverse occasioni consigliere di quartiere e consigliere comunale e nel campo della solidarietà e del volontariato come uno dei primi fondatori della sezione forlivese della Banca del Tempo. Per quanto il dolore di averlo perso, prima della sua auspicabile e serena vecchiaia, sia ancora molto grande, la bandiera abbrunata della "Giordano Bruno" si rialza orgogliosa e riconoscente verso una persona che ha interpretato alla lettera con rigore i mazziniani Doveri dell'Uomo. Grazie Rino. La tua memoria non sarà mai oscurata dai mazziniani".