Medicina a Forlì, Morra (Forlì Cambia): "Un altro importante traguardo per Forlì"

Il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia rappresenta "un altro importante traguardo per Forlì". Così Elena Morra della lista civica "Forlì Cambia" a sostegno del sindaco Gian Luca Zattini. "L’attuale amministrazione ha fortemente voluto e patrocinato l’insediamento del nuovo Corso di Laurea come risorsa per l’intero territorio, nella prospettiva di crescita della città e del grande progetto di salute dell’intera Romagna - afferma Morra -. La Lista civica Forlì-cambia, fin dalla campagna elettorale dello scorso anno, ha posto come obiettivo prioritario la nascita del nuovo corso di Laurea e ha contribuito al dibattito consigliare e cittadino per far sì che questo traguardo si realizzasse, nella sinergia di tutti gli attori, pubblici e privati, che vi hanno contribuito. Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto e di averlo convintamente votato in Consiglio comunale come parte attiva e propositiva. La nascita dell’ Università, fin dalla sua origine, è sempre stata congiunta all’impegno civico delle città; per questo continueremo ad impegnarci nelle nuove sfide che potranno rendere Forlì polo attrattivo e di riferimento della Romagna".

