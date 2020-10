Medicina in Romagna, Marco Di Maio: "Avvio lezioni è risultato di un grande gioco di squadra tra istituzioni e università"

"Lunedì a Ravenna e oggi a Forlì. I primi studenti e le prime studentesse dei nuovi corsi di Medicina dell’Università di Bologna nei due poli romagnoli stanno iniziando il loro percorso in aula nel Campus forlivese e al Palazzo Congressi di Ravenna; nel giro di 6 anni vedremo uscire i primi laureati". Lo dichiara il deputato Marco Di Maio a proposito dell'avvio dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia in Romagna.

⁣

"Il percorso è anche quello che con fatica e soddisfazione abbiamo compiuto per portare questi corsi nelle due città - afferma -, grazie all’impegno delle istituzioni locali pubbliche e private e alla disponibilità dell’Università di Bologna. Un sicuro arricchimento per il territorio e per la sanità locale, che collaborerà a stretto contatto con le due facoltà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.