Medicina, "una sede vicino all'ospedale": la proposta di Zattini incassa il sostegno del coordinatore del corso di laurea

Il sindaco Gian Luca Zattini e candidato alle elezioni amministrative dell’8-9 giugno torna su uno dei maggiori impegni per il prossimo mandato, ricordando “il valore del corso di laurea in Medicina e Chirurgia che, oltre a determinare un arricchimento dell’offerta universitaria della città di Forlì, rappresenta un volano per l’economia locale e un’opportunità unica per tutta la Romagna". "Medicina a Forlì gode di un alto indice di gradimento tra i neo diplomati tanto che, sempre più spesso, viene indicata come prima opzione nei test di ingresso", aggiunge Zattini che mercoledì mattina ha incontrato il professor Franco Stella, coordinatore del corso di laurea in Medicina a Chirurgia a Forlì.

“Con il professor Stella, alla luce della bontà del corso e delle prospettive di crescita del numero di iscritti, abbiamo condiviso la necessità di lavorare insieme e sotto la regia del Magnifico Rettore dell’Unibo, per dotare la nostra facoltà di una sede operativa e istituzionale esterna al campus, un luogo indipendente ed esclusivo per la didattica da costruire all’interno del sedime ospedaliero - prosegue il sindaco uscente e candidato al bis -. Con l’aumento degli iscritti e il diffuso apprezzamento del corso, infatti, non è più pensabile che le lezioni vengano disperse tra gli spazi del campus. È per questa ragione che stiamo già ragionando con il Professore Stella e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per gettare le basi di una progettazione condivisa che abbia come obiettivo la realizzazione di una palazzina dedicata esclusivamente al bacino della facoltà di Medicina, così da alleggerire anche il carico di presenze al campus e contestualizzare la formazione dei futuri professionisti della sanità in un luogo che sia vicino al nostro ospedale e che possa rappresentare un punto di riferimento per l’intera comunità scientifica”.

A supporto del sindaco e candidato Zattini intervenire proprio il coordinatore del corso di laurea in Medicina a Chirurgia a Forlì, Franco Stella: "Il sindaco Zattini si è dimostrato determinante nel percorso di istituzione di Medicina. Ne ha favorito l’insediamento e lo sviluppo, cogliendone la grande opportunità per il territorio e le ricadute sul nostro sistema sanitario. Oggi la facoltà conta più di 450 iscritti, una grande armonia con l’ospedale di Forlì e prospettive di crescita importanti. Per tutti questi motivi, condivido il progetto del sindaco di dotare il corso di laurea di un suo luogo identitario, di una sede all’interno del sedime ospedaliero che accolga gli studenti e i futuri medici".