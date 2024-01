"Curare cani e gatti domestici, per il fisco è un'attività di lusso"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Un accertamento per un malessere del mio cane, curato presso il veterinario di fiducia ed i costi connessi, mi spinge a condividere una riflessione sulla tassazione applicata sulla cura degli animali da compagnia e sull’esorbitante costo dei farmaci veterinari. Due le considerazioni: l’imposta mantenuta anche con l’attuale Governo del 22% applicato sulle spese veterinarie alle quali va aggiunto il Contributo Integrativo percentuale ovvero un aumento del 2% che tutti gli iscritti agli Albi dei Medici Veterinari devono applicare su tutti i corrispettivi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale che colloca quindi la tassazione al 24%.

Secondo, posto inoltre che la tassazione sia la medesima per i farmaci umani sia per quelli per gli animali domestici, ovvero il 10%, pare che sia fatto divieto assoluto per i veterinari prescrivere un farmaco umano per curare un animale domestico , se è in commercio lo stesso farmaco in versione veterinaria, salvo incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie da parte della ASL, laddove lo stesso possa essere paritetico ed avere un costo inferiore.

Il problema però è che la differenza di costo tra i farmaci per umani e quelli per gli animali è enorme e si giustifica solo con una evidente speculazione da parte delle case farmaceutiche produttrici.

Un esempio è il farmaco veterinario che ho acquistato con prescrizione Cerenia che è un semplice contrastante per il vomito che nei cani può accadere spessissimo per una serie di cause come l’ingestione accidentale o altre concause, costa 40 euro ed è composta da 4 compresse ovvero 10 euro a compressa!

Mentre attendo che un dirigente della ASL veterinaria ovvero il presidente dell’ordine dei veterinari, possa correggere o precisare questa mia disamina, immagino l’incidenza di quanto descritto per un pensionato o una persona con un reddito medio che quindi avrà difficoltà e rinuncerà ad adottare un animale, sottraendolo ai canili i gattili che sono in gestione onerosa dei comuni, insieme al sostegno affettivo e morale di un compagno di vita oppure alla piaga della cessione di proprietà, quando la persona dimostra di non riuscire a sostenere le spese di mantenimento del proprio animale affidandolo al canile o gattile.

Se la mia disamina risultasse corretta, direi che il Governo ed il Parlamento dovrebbero correggere la norma fiscale da una parte e verificare dall’altra la congruità dei prezzi applicati per i farmaci per gli animali domestici., evitando sofferenze per le persone ed animali e per le casse dei comuni.

Raffaele Acri