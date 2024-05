Meldola, Cavallucci presenta i candidati: tocca a Giovanna Piolanti

Giovanna Piolanti, 62 anni, sposata, madre di due figli e felicemente nonna da pochi mesi di Filippo è tra le candidate nella lista che supporta Roberto Cavallucci a sindaco di Meldola. "Giovanna è nata e cresciuta a Meldola dove ancora oggi vive. Si è laureata a Bologna in Economia e Commercio ed ha lavorato come responsabile amministrativa; è pensionata dal 2020. Ha affiancato me e tutta la Giunta in questi primi cinque anni con grande impegno e passione per il proprio ruolo di Consigliere Comunale, un ruolo che ha portato avanti ritenendo che occuparsi del bene pubblico sia un dovere per ciascun cittadino. Giovanna ha sempre partecipato attivamente alla vita della nostra Città e in questi cinque anni ha messo a disposizione la sua formazione e le sue competenze professionali collaborando in maniera particolare con l'Assessore al Bilancio. Giovanna si è spesa molto dedicandosi all’organizzazione e alla gestione di progetti su temi legati al valore del rispetto contro ogni violenza, all’uguaglianza di genere, alle pari opportunità, alla libertà di scelta delle donne e alla memoria della nostra comunità" dice Cavallucci.

"Particolarmente significativi sono stati gli eventi promossi in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 2023 con un momento corale di letture collettive e la bellissima mostra fotografica sulle donne negozianti del borgo organizzata in occasione dell’8 marzo 2024, un progetto che ha saputo mettere in relazione le donne, il lavoro, con la riscoperta, la valorizzazione del nostro borgo e che ha coinvolto nella ricerca e preparazione un’intera comunità che si è ritrovata in quelle immagini, un progetto in continuità con alcune iniziative sulla memoria collettiva sviluppate negli ultimi anni".

"Mi hanno davvero emozionato - dice il sindaco - le parole con le quali Giovanna ha parlato di se: "Grazie anche al pensionamento, ho riscoperto il piacere di camminare per Meldola, di fermarmi a parlare con le persone cercando, con molta umiltà, di ascoltare, di osservare anche con gli occhi degli altri, facendo tesoro soprattutto delle critiche che spesso aiutano a vedere da una diversa prospettiva che a volte resta in ombra".

"Con questa capacità di ascolto, con questo alto senso civico e con questo entusiasmo per la nostra Città, Giovanna ha deciso di mettersi nuovamente a disposizione della propria comunità candidandosi al mio fianco per la lista civica Idee per Meldola"