Elezioni, botta e risposta a Meldola: "Cambiato il progetto del cimitero, era troppo impattante"

"Sul cimitero di Meldola all'atto dell'insediamento abbiamo trovato un progetto non ancora esecutivo; progetto che prevedeva la costruzione di due edifici gemelli a due piani alti circa nove metri collegati tra loro da una passerella in quota con scale ed ascensore, con un impatto visivo certamente importante debordando molto in altezza rispetto alle attuali costruzioni. Dopo lunga e attenta riflessione abbiamo ritenuto fosse meglio riprogettare l’opera per avere un nuovo cimitero a misura di anziano senza scale ed ascensore, con minori costi di manutenzione, migliorandolo dal punto di vista della qualità architettonica e funzionale. Sono inoltre stati aggiunti gli ossari e spazi cinerari che non erano stati previsti. Abbiamo peraltro, a suo tempo, informato Noi Meldolesi delle nostre intenzioni": è la replica che arriva dal sindaco ricandidato di centrosinistra Roberto Cavallucci alle critiche mosse dal candidato di centrodestra Andrea Di Biase.

Sempre Cavallucci: "Inoltre, durante la gestione della pandemia da covid (ma questo la parte avversa evidentemente non lo ricorda), contemporaneamente alla conquista di finanziamenti europei, ministeriali e regionali per fare tante altre opere per la Città, abbiamo completato la progettazione del cimitero nuovo, fatto la gara d’appalto ed avviato i lavori che sono tuttora in corso. Per quanto riguarda l’accusa su una “Gestione scriteriata delle risorse finanziarie” ci preme evidenziare che la precedente amministrazione aveva acceso un mutuo da 1.500.000 di euro per il cimitero del capoluogo e quello di San Colombano nel 2013 e nel 2019, sei anni dopo, non era ancora stata completata la progettazione a livello esecutivo che precede la gara d’appalto e il successivo avvio dei lavori. Amministrare è complicato e noi siamo consapevoli che i lavori pubblici sono materia complessa ed i ritardi possono esserci per tanti motivi".

"Precisiamo inoltre che sarà prevista la restituzione delle somme per l'acquisto temporaneo dei loculi a San Colombano così come l'esonero delle spese per lo spostamento delle salme non appena i lavori saranno conclusi, senza aggravi per le nostre famiglie. Spiace davvero registrare che si utilizzi in campagna elettorale un tema così delicato come quello che riguarda un lutto che colpisce una famiglia. Noi ne siamo consapevoli a tal punto che abbiamo costituito, senza enfasi, uno specifico ufficio dove i famigliari vengono accolti nei momenti più difficili con riservatezza e attenzione e abbiamo già approvato e finanziato un ulteriore ampliamento, sempre all’interno del cimitero attuale, con previsione di ottanta loculi. Noi Meldolesi, quando parla di acquisto di nuove aree ed espropri sembra non conoscere quest’ultimo progetto".

Ed infine: "Chi si candida alla guida di una Città deve avere sempre presente che l’obiettivo più grande è quello di tenere unita la comunità e non dividerla su temi come i “defunti”. Ma ognuno ha il suo stile ed il suo modo di fare campagna elettorale. Noi vogliamo continuare a parlare di progetti per il futuro partendo da quello che in questi anni abbiamo fatto e per questo, con umiltà ed in ascolto, chiediamo ai meldolesi di rinnovarci la loro fiducia".