Meldola, "un nuovo futuro per l’Ex Ospedale": Di Biase propone un centro polifunzionale

Trasformare l’edificio dell'ex ospedale in un centro polifunzionale, capace di rispondere alle diverse esigenze della comunità. E' quanto propone Andrea Di Biase, candidato sindaco della lista civica ‘Noi meldolesi’, per l’immobile di proprietà del comune e ormai da tempo inutilizzato. “Uno dei principali obiettivi sarebbe quello di valorizzare le risorse esistenti, creando uno spazio accogliente e funzionale per più fasce d’età, dai giovani studenti ai pensionati, con locali attrezzati e postazioni informatiche accessibili a tutti i cittadini, permettendo loro di svolgere ricerche o partecipare a gruppi di studio. Inoltre, l’archivio storico, minacciato dall’alluvione, necessita di spazi per potere conservare il nuovo materiale e le numerose raccolte di testi e documenti donati alla città da privati, nonché per renderli finalmente fruibili e consultabili agli studiosi”.

Il progetto di Di Biase, spiega, "non si limiterebbe tuttavia a soddisfare esigenze di tipo didattico-formativo. Al centro dell’iniziativa “c’è anche la volontà di creare un luogo di incontro, mediazione culturale e supporto alle famiglie. Sarà istituito un centro dove genitori e figli potranno trovare assistenza e consulenza su vari temi, dalla genitorialità all’educazione, fino al supporto psicologico, laddove tali attività si svolgono altrove. All’interno del complesso potranno infine essere “organizzati gruppi di discussione o attività ricreative, con l’obiettivo di creare una rete di supporto e favorire la cultura e lo studio della storia di Meldola, in un edifico di elevato pregio storico-artistico, punto di riferimento per l’intero centro".