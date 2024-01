Meldola verso le elezioni, "Noi Meldolesi" inaugura la sede d'incontro con i cittadini: il candidato sindaco è Andrea Di Biase

E' Andrea Di Biase il candidato sindaco di "Noi Meldolesi". Domenica è avvenuta l'inaugurazione della nuova sede dell'associazione, nel centro di Meldola, alla presenza di vari rappresentanti politici e amministrativi del territorio. Di Biase sottolineato l'importanza di un "luogo di discussione e partecipazione attiva alla vita pubblica della città" durante il discorso di apertura dell'evento. Nell'occasione sono intervenuti anche il presidente dell'associazione, Ermano Giunchi, che ha posto l'accento sulla "risorsa che può rappresentare per la città un simile spazio" e il parroco di Meldola, don Enrico Casadio. La festa è proseguita, dunque, con alcuni momenti di condivisione tra i presenti e un rinfresco aperto a tutta la cittadinanza.

"Tante presenze e tanto affetto infondono in noi gioia e voglia di proseguire in questo progetto. Vedervi così numerosi e coinvolti è stato davvero gratificante: il vostro sostegno è fondamentale", il comunicato dell'associazione, che ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita dell'evento sui profili social. La sede, sita in via Cavour 34, vicino alla piazza del paese, resterà aperta settimanalmente per accogliere proposte e incontrare la cittadinanza, e dovrà rappresentare nelle intenzioni dei sostenitori uno spazio di aggregazione e confronto in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno.