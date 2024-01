Elly Schlein attacca Meloni: "Uno spottone elettorale a Forlì perché governa il centro-destra"

Per la segretaria del Pd Elly Schlein quella della premier Giorgia Meloni di mercoledì in Emilia-Romagna è stata solo una "passerella". "Giorgia Meloni può fare quante passerelle vuole – attacca in un colloquio con la stampa – ma la gente non si fa prendere in giro. Famiglie e imprese stanno ancora aspettando di vedere i ristori nella misura del cento per cento che erano stati promessi otto mesi fa, quando si presentò con gli stivali nel fango a favore di telecamere".

"I risarcimenti sono a zero - spiega - e questo mette in difficoltà famiglie e imprese alle quali bisogna dare subito una risposta". E, aggiunge, "quel miliardo e due che sarebbe stato trovato rimodulando il Pnrr non va sui ristori, va sulle opere pubbliche, quindi non si sa quanto dovranno ancora aspettare le persone che finora hanno avuto solo i 3 mila euro anticipati dalla Regione, ma ci sono cittadini e imprese, che hanno perso ben più di 3 mila euro, hanno avuto danni più ingenti". In sostanza, quello di Meloni ieri in Emilia-Romagna, per Schlein, è stato "un altro spottone, sempre a Forlì perché è uno dei pochi capoluoghi della Regione dove governa il centrodestra e dove si vota a giugno. Quindi direi uno spottone elettorale. Stanno politicizzando l'alluvione e la ricostruzione in modo becero e senza alcun rispetto. Il tutto per nascondere il fatto che il governo non ha sborsato un euro".