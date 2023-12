Metanodotto, appello di Bagnara (M5S) al centrodestra: "Indennità e risarcimenti, gli agricoltori hanno bisogno di aiuto"

"Il devastante metanodotto correrà lungo ed invasivo distruggendo le piantagioni ed abbattendo gli alberi di quelle campagne coltivate “come un giardino” che si erano salvate dalla catastrofica alluvione di maggio". Così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Franco Bagnara, che lancia un appello agli esponenti di centrodestra affinchè "affianchino gli imprenditori agricoli sulla questione degli importi complessivamente dovuti, afferenti a tutti gli aspetti derivanti dalla servitù e dalla costruzione del metanodotto".

Argomenta Bagnara: "In un’apparente “calma piatta”, Snam continua a recapitare ai proprietari i cui terreni sono stati individuati come oggetto di servitù di metanodotto, lettere con allegato contratto da sottoscrivere contenente clausole vessatorie e ad insistere con incontri “porta a porta” effettuati da parte di loro addetti per dissuadere quei coraggiosi proprietari, che giustamente oppongono resistenza all’imposizione del citato vincolo. Il percorso “Sestino-Minerbio” è stato tracciato vent’anni fa “a tavolino” senza sopralluoghi o sondaggi geologici e non tiene in alcun conto la profonda mutazione del territorio che ha subito trasformazioni geomorfologiche dovute al cambiamento climatico, urbanistiche e colturali non aggiornate nelle mappe di Snam, tant’è che attualmente ci sono casi in cui la grossa condotta rasenta ed addirittura interseca abitazioni e proservizi evidenziando anche altissimi profili di rischio per le persone che risiedono in loco."

Per Bagnara, "è necessario chiarire il metodo ed i valori di calcolo delle successive indennità per i danni causati, i mancati redditi e tutte le lavorazioni connesse alla rimozione ed al ripristino delle colture presenti nelle aziende, il danno patrimoniale per il minor valore degli immobili, senza dimenticare l’indennizzo/risarcimento spettante all’affittuario qualora presente. Altresì, occorre precisare le tempistiche del pagamento dei danni e mancati redditi, segnalando sin da ora che gli investimenti sostenuti devono essere risarciti anticipatamente e non a fine lavoro, pena il dissesto finanziario del concedente, che incolpevole, deve sottostare alle condizioni gravosissime imposte autoritativamente da Snam. Devono, inoltre, essere chiarite fin da ora le condizioni di concessione delle aree soggette ad occupazione temporanea stoccaggio macchinari e materiali da cantiere nei terreni individuati a tal fine.”

“A tutt’oggi è sospeso il canovaccio dell’accordo fra le Associazioni di Categoria degli Agricoltori e Snam afferente alle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità relative alla costruzione del gasdotto - conclude -. Approfitto nuovamente per ricordare che ci sono state importanti sentenze che modificano totalmente i parametri secondo nuovi concetti a favore dei Proprietari (Agricoltori o non Agricoltori)".