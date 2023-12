Metanodotto, il M5S: "Snam venga e relazionare in una seduta della commissione consigliare"

Continua la battaglia del Movimento 5 Stelle forlivese contro il progetto della dorsale adriatica di Snam, un lungo metanodotto che “oltre a distruggere migliaia di ettari di raccolti agricoli, tagliando fra l’altro diagonalmente numerosi poderi, eliminerà migliaia di piante, proprio quelle che dovrebbero essere i nostri migliori alleati contro il cambiamento climatico, con un forte impatto paesaggistico e consumo di suolo agricolo fertile, oltre a modificare le falde acquifere”, scrive il consigliere comunale pentastellato Franco Bagnara.

Da qui nasce la richiesta del M5S di presentare il progetto di metanodotto in una seduta della seconda commissione consiliare. Per Bagnara “Snam prosegue imperterrita con il progetto, vecchio di 20 anni, del metanodotto: quest’incontro non vuole sopperire alla mancata informazione e comunicazione d’obbligo dell’allora amministrazione comunale, ma sarà l’occasione per domandare una serie di quesiti”.

E li elenca il consigliere comunale: “Come si coniugano gli intenti di difesa e tutela ambientale con le evidenze di inquinamento atmosferico in relazione alle emissioni di metano, acustico, possibile contaminazione dei suoli durante i lavori, dell’aria e delle falde, degrado paesaggistico, danni alla produzione agricola, danni alle persone che questo progetto intrinsecamente porterà con sé; la copia della relazione tecnica che attesta la sicurezza ambientale ed i rischi per i cittadini; se sono state redatte perizie geologiche e sismiche e se i rispettivi Comandi dei Vigili del fuoco si sono espressi sull’eventuale rischio per le abitazioni a poca distanza da un’opera di tale impatto; di avere dettagliate relazioni sul profilo di rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini collegato alla costruzione di quest’infrastruttura con particolare riguardo al rischio determinato dalla presenza di gas (scoppi ed incendi) ed alla sismicità del territorio, rilevando che in alcuni casi il metanodotto passa vicino alle abitazioni”.

Conclude ancora Bagnara “Snam invia lettere contenenti contratti in bianco con clausole vessatorie ai proprietari ricadenti nella servitù di passaggio, senza fornire dettagli o precisi particolari sulle caratteristiche dell’opera nelle loro proprietà. Ai quei proprietari consiglio di contattare legali sia per gli importi irrisori dell’indennità proposte, ma soprattutto per attenzionare ogni singolo articolo”.