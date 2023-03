Miglio Bianco, Buonguerrieri (FdI): "Sarà magnete turistico al lavoro per l'Ex Collegio Aeronautico"

Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia, nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nel Palazzo dell'Ex Collegio Aeronautico di Forlì. Accompagna dall'Assessore alla cultura Valerio Melandri e dall'ingegner Gianluca Foca, il parlamentare ha visitato l'imponente edificio, testimonianza di pregio dell'architettura razionalista in città e uno dei 15 punti di interesse storico e culturale che compongono il Miglio Bianco.

"Il patrimonio culturale razionalista di Forlì è un unicum - afferma Buonguerrieri -. Un patrimonio che deve essere mantenuto e valorizzato per poterlo presentare alla città e ai turisti in tutto il suo splendore. Il progetto Miglio Bianco si inserisce in questa direzione: Forlì Città d’Arte e del ‘900 può essere un magnete a livello italiano e internazionale e il riconoscimento del Miglio Bianco a Patrimonio dell’Unesco darebbe ancora più forza al progetto. L'Amministrazione Zattini sta lavorando per costruire un'offerta culturale e turistica capace di mettere a valore questo patrimonio, iniziative come l'Art Bonus possono sicuramente rappresentare un'opportunità per coinvolgere imprese e cittadinanza attraverso erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura. Su questo fronte l'intervento di riqualificazione dell'area dell'edificio Ex Gil di Forlì sta riscuotendo successo a livello nazionale".

Buonguerrieri e Melandri si sono poi soffermati sul progetto di miglioramento sismico e della riqualificazione funzionale dell'ala dell'ex Collegio Aeronautico. Il Comune ha già elaborato un progetto esecutivo ma, come edificio vincolato, questo non è potuto rientrare nei bandi del Pnrr sui finanziamenti a scuole, palestre e mense scolastiche. "Farò tutto ciò che è nelle mie possibilità affinché il progetto in questione possa fare il suo corso e trovare i canali di finanziamento - conclude Buonguerrieri -. Sarebbe un passo importante per valorizzare questo patrimonio pubblico e renderlo fruibile e sicuro".

"Ringrazio l'onorevole Buonguerrieri per la visita e l'attenzione che ha dedicato a Forlì e al suo patrimonio storico architettonico - aggiunge l'Assessore Valerio Melandri -. Il Miglio Bianco è il simbolo del vasto piano di riqualificazione urbana e di restauro architettonico del patrimonio cittadino, con particolare attenzione all’area monumentale di viale della Libertà e Piazzale della Vittoria, che il Comune di Forlì sta portando avanti. In questo percorso è fondamentale la collaborazione istituzionale a tutti i livelli".