Milad Basir nel mirino attraverso un post social. "Attacco razzista e diffamante"

Quando la satira supera i confini della ironia. Nel mirino è finito della pagina Facebook "Zattini's Angels", che non ha nulla a che fare con il primo cittadino forlivese, è finito il candidato al Consiglio comunale di Alleanza Verdi Sinistra Milad Basir. Nel post si esternava la soddisfazione per la mancata elezione in quanto palestinese. "E' un attacco razzista e diffamante che necessita di atti conseguenti per definirne la matrice e provenienza - affermano Marisa Fabbri e Alessandro Ronchi di Alleanza Verdi Sinistra -. In un momento così tragico per la vita e per le morti di tante e tanti palestinesi, è incomprensibile tanta ignoranza e tanta violenza non solo verbale ma anche da immagine che rappresenta un arabo che impugna e punta un'arma".

"Milad Basir è laico, è in Italia dal 1985 ed ha un percorso lavorativo e di attività di associazionismo che ne hanno caratterizzato la sua trasparente personalità e generosità verso le categorie più deboli che ha sempre sostenuto - proseguono Fabbri e Ronchi -. La Palestina è quel luogo dimenticato dal mondo , lasciato ad un destino che oggi rivela, ancora una volta, la drammatica e incomprensibile incapacità del mondo di fermare un genocidio. Così vogliamo definire ciò che sta succedendo a Gaza e in Cisgiordania e, allo stesso modo con la stessa chiarezza e determinazione denunciamo, per ora attraverso la stampa, questo atto insano e colpevole che intenzionalmente usa una squallida satira nascosta dietro un profilo social".

"Le parole, le immagini e i messaggi violenti contro chi ogni giorno con la bandiera della Palestina chiede la pace nel mondo resteranno oltre questo grave evento per il quale si provvederà a sollecitare le dovute verifiche e approfondimenti - concludono -. A Milad Basir il sostegno e la solidarietà di Sinistra Italiana locale e regionale che lo hanno voluto quale loro rappresentante e da Europa Verde che l'ha unitamente sostenuto nella lista Alleanza Verdi Sinistra".