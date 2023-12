Milleproroghe, Tassinari (Fi): "Accolte le istanze del terzo settore, il governo mantiene l'impegno assunto"

“Ringrazio il Governo per avere inserito nel decreto Milleproroghe norme a favore delle attività del Terzo Settore. Il governo tiene fede agli impegni assunti con l’ok al mio ordine del giorno, approvato all’unanimità nei giorni scorsi, con il quale chiedevo di inserire nel primo provvedimento utile la proroga all’entrata in vigore del nuovo regime Iva fino al 31 dicembre 2024. Finalmente il Terzo settore, che svolge un ruolo fondamentale per le famiglie, i giovani e gli anziani, viene sollevato da adempimenti burocratici molto gravosi che la nuova normativa avrebbe imposto loro in materia di regime dell’Iva e che avrebbe avuto un impatto molto negativo soprattutto sulle piccole associazioni”. E' quanto afferma in una nota Rosaria Tassinari, deputata forlivese di Forza Italia.