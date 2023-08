Minacce di morte al ministro ministro Roberto Calderoli: la solidarietà della Lega Romagna

“Solidarietà e vicinanza all’amico ministro Roberto Calderoli raggiunto da un messaggio intimidatorio con minacce di morte”. E’ questo il messaggio inviato dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, al ministro per gli Affari regionali a nome dei leghisti romagnoli. “L’auspicio è che indagini mirate scoprano il o i mittenti che non possono che essere esaltati guidati da pregiudizi o da interessi che impediscono di comprendere che l’unica strada percorribile per ridurre i divari territoriali e per far crescere in modo analogo l’intero Paese è l’autonomia differenziata - afferma l'esponente forlivese del Carroccio -. Efficienza, sviluppo e responsabilità sono le tre direttrici che ispirano questo processo che c’è chi vuole ostacolare per motivi che vanno contro gli interessi dei cittadini e delle regioni del Sud Italia”.