Mobilità, Pompignoli (Lega): "Rendere le fermate dei bus accessibili ai disabili"

Attivarsi perché vengano garantiti bandi e progetti di finanziamento regionali per poter sostenere e agevolare gli enti locali nella realizzazione di interventi di adeguamento e messa a norma delle fermate dei mezzi pubblici rispetto ai criteri di accessibilità delle persone con disabilità o mobilità ridotta. A sollevare la questione è il consigliere della Lega Massimiliano Pompignoli, che ha presentato una risoluzione alla Giunta regionale.

"Recentemente - sottolinea il consigliere - sono apparsi sulla cronaca locale alcuni articoli che rilevano l’impossibilità per i cittadini diversamente abili di accedere al trasporto pubblico locale di Start Romagna, in quanto molte delle fermate degli autobus risulterebbero non a norma. Ma è di fondamentale importanza che tutte le persone possano usufruire, alle medesime condizioni, di questo servizio pubblico per recarsi al lavoro o a scuola, raggiungere i grandi centri urbani, le località turistiche e visitare i propri familiari residenti in altre località della regione". Per questo Pompignoli chiede alla Giunta di intervenire e di permettere che vengano messe a norma le fermate.