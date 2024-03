Mobilità sostenibile, Morrone (Lega): "L'obiettivo è realizzare la "Ciclabile del mare""

Una pista ciclabile da via Costanzo II fino a Carpinello. E' l'ambizioso progetto dell'amministrazione comunale di Forlì. "L’auspicio è che si riesca a progettare e realizzare la ‘Ciclabile del mare’ da Forlì a Cervia, un’opera indispensabile per la stagione estiva e una grande opportunità anche dal punto di vista turistico - afferma il segretario della Lega Romagna e parlamentare, Jacopo Morrone -. Quindi dopo la realizzazione e la messa in sicurezza della ciclabile fino a Carpinello puntiamo alla sua prosecuzione fino al litorale cervese".

"La ciliegina sulla torta, dal punto di vista infrastrutturale, sarebbe infine una strada a scorrimento veloce tra Forlì e Cervia, necessaria non solo per l’abbattimento dei tempi di percorrenza ma anche e soprattutto dal punto di vista della sicurezza - aggiunge il deputato -. Un sogno? Non credo, in cinque anni, pur con l’emergenza sanitaria e con quella collegata all’alluvione, la Giunta forlivese di centrodestra ha lavorato molto e bene sul piano delle infrastrutture comprese le ciclabili. Spero che nei prossimi cinque anni riusciremo a mettere in cantiere anche queste opere che certamente richiedono ingenti risorse, ma a favore delle quali la Lega non farà mancare il proprio consenso e il proprio contributo".