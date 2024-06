Modigliana, il sindaco rieletto Dardi ufficializza la nuova squadra di governo: ci sono due new entry

Inizia ufficialmente il secondo mandato di sindaco di Modigliana di Jader Dardi. Il primo cittadino ha annunciato la squadra che lo accompagnerà nei prossimi cinque anni di amministrazione. Nella composizione della Giunta vengono confermati negli incarichi che già ricoprivano nel precedente mandato Alice Lancioli, consulente Ambiente e Sicurezza, confermata vicesindaca, assessora con delega a Servizi Scolastici, Politiche Ambientali, Attività Produttive; e Giuseppe Travaglini, medico, assessore con delega a Sanità, Servizi Sociali, Politiche della Casa - Rapporto con Acer.

Entrano per la prima volta in Giunta i neo eletti in Consiglio comunale Donato Berardi, imprenditore, consulente nell’ambito dei servizi di certificazione dei servizi pubblici, assessore con delega a Bilancio, Patrimonio, Tributi; e Sabrina Samorì, dipendente comunale, project manager del Mambo di Bologna - assessora con delega alle Attività Culturali, Turismo, Sport, Politiche Giovanili. In capo al sindaco, come nel precedente mandato, le deleghe a Lavori Pubblici, Urbanistica, Polizia Municipale e Personale.

Il Gruppo Consiliare della lista Viviamo Modigliana ha proceduto anche alla nomina di Enrico Robbia a capogruppo consiliare, Massimo Gasperini vice capo gruppo, a cui sarà assegnata la delega per i rapporti con la Consulta Giovani. A Luca Nati - consigliere Comunale, sarà assegnata la delega al rapporto con le associazioni (Pro Loco - Volontari Protezione Civile - Cai - Sentieri Agrourbani). Barbara Baldoni, consigliera comunale, sarà impegnata in particolare nell’ambito delle attività collegate alla Commissione Servizi Sociali e Sanità.

"Procederemo inoltre alla nomina di gruppi di lavoro in affiancamento al sindaco, coordinati da Maria Grazia Rivola (Lella) per il coinvolgimento del gruppo dei volontari comunali e per le attività con le associazioni di impresa, coordinate da Marta Marchi; conferma per Giorgio Maretti come coordinatore del rapporto con il Comitato dei Gemellaggi", spiega Dardi.

Da Dardi "un ringraziamento agli amici che con me hanno condiviso l'esperienza di Giunta e del Consiglio Comunale nel mandato che si è appena concluso, oltre al ringraziamento a tutti i componenti della lista Viviamo Modigliana, con gli auguri di buon lavoro ai neo eletti in Consiglio comunale di cui ritengo potremo procedere alla Convocazione della seduta di insediamento, nel corso dell’ultima settimana di giugno".