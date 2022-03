Montagna, l'assessore regionale in visita nei 3 piccoli comuni. Bulbi (Pd): "Impegno per le realtà periferiche"

L’assessore regionale alla montagna Barbara Lori, accompagnata dal consigliere regionale Massimo Bulbi ha fatto visita ai comuni di Civitella, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone. Viabilità, infrastrutture, aiuti per garantire i servizi essenziali, problematicità e opportunità. Sono stati tra gli argomenti posti all’attenzione dell’Assessore regionale alla montagna, aree interne, programmazione territoriale e pari opportunità Barbara Lori, in visita in alcuni Comuni della provincia di Forlì-Cesena nella mattinata di giovedì 24 marzo.

La visita è iniziata con una prima tappa a Civitella di Romagna, dove l’assessore, accompagnato dal Consigliere regionale Massimo Bulbi, ha incontrato il sindaco Claudio Milandri, il vicesindaco Dattoli e l’assessore Marchi. Proprio grazie al bando di rigenerazione urbana, Civitella di Romagna potrà dare vita al progetto di riqualificazione dell’Ex-Macello e del punto bus lungo via Costa, questo grazie al contributo regionale di oltre 550mila euro.

Per poi proseguire a Roncofreddo dove ha potuto confrontarsi con la Sindaca di Roncofreddo Bartolini, la Sindaca di Sogliano al Rubicone Bocchini e il Vicesindaco di Sogliano al Rubicone Ortolani. Anche Sogliano, potrà dare il via al progetto di riqualificazione dell’offerta culturale, sempre grazie all’esito del bando di rigenerazione urbana che prevede un contributo regionale di 100mila euro.

Sottolinea Bulbi: "Questa visita ha sottolineato ancora una volta il forte impegno dell’Assessore Lori e di tutta la Giunta regionale per sostenere e mettere al centro, non solo del dibattito, ma anche delle azioni da intraprendere, le realtà periferiche. Durante il confronto importante anche il focus sui fondi del Pnrr e dei Nuovi Programmi Europei, che secondo la Lori rappresentano una grande opportunità, soprattutto in chiave di valorizzazione turistica, culturale e come misura per contrastare lo spopolamento".