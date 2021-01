Montagna, Minutillo (Fratelli d'Italia): "Più controllo del territorio, droni per i Carabinieri forestali"

Il rappresentante provinciale di Fratelli d’Italia Davide Minutillo ha depositato una mozione da inserire all’ordine del giorno del prossimo consiglio provinciale che ha ad oggetto il controllo e la tutela del territorio.

"Come gruppo provinciale di Fratelli d’Italia - spiega Minutillo - a seguito di decine di segnalazioni da parte di molti cittadini che abitano prevalentemente in territori montani, abbiamo chiesto che la provincia di Forlì-Cesena si attivi tramite la regione per dotare il corpo forestale dei Carabinieri di droni al fine di avere un maggior controllo del territorio ed in particolare per quel che concerne la pulizia dei fiumi, dei fossi i e per individuare facilmente l’abbandono di rifiuti all’interno di aree boschive per procedere rapidamente alla pulizia e dalla rimozione degli stessi".

" Oltretutto il costo di questo adeguamento di mezzi sarebbe esiguo e permetterebbe di ottimizzare al meglio il lavoro delle forze dell’ordine. Crediamo che la valorizzazione del nostro patrimonio appenninico e della prevenzione di qualsiasi tipo di dissesto idrogeologico passi dall’adeguamento dei mezzi messi a disposizione del corpo forestale dello stato. Per questo chiederemo alla provincia di farsi carico di questa nostra istanza e di presentarla al tavolo regionale e statale".