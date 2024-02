Montagna, Morrone (Lega): "In arrivo quasi 9 milioni di euro grazie a ministro Calderoli"

“Sono in arrivo in Emilia-Romagna 8,9 milioni di euro destinati alla montagna. Lo prevede il decreto ministeriale degli Affari regionali che predispone il trasferimento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l’anno 2023". Ad annunciarlo è il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone. "La Romagna potrà beneficiare di investimenti fondamentali per la salvaguardia delle aree appenniniche che, come ben sappiamo, necessitano di tutele e investimenti specifici - prosegue l'esponente della Lega -. Un sentito ringraziamento al nostro ministro Roberto Calderoli per l’apporto di pragmatismo e concretezza a favore dei territori".