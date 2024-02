Morgagni attacca, Bentivogli (Lega) risponde: "Il centro? Abbiamo fermato una deriva inarrestabile"

"Sulle considerazioni del consigliere Morgagni bisogna aprire una riflessione che metta in chiaro la veridicità del suo programma elettorale. Il consigliere dimentica che molte delle cose elencate sono state realizzate o in fase di realizzazione dimenticando in questi cinque anni di opposizione la completa mancanza di contributi e idee per la città. Come se tacere in questi anni sia stato il miglior modo per cercare consenso nel momento elettorale"

Inizia così una nota di Albert Bentivogli, segretario forlivese e vice capogruppo della Lega a Forlì, in risposta al consigliere Federico Morgagni di Forlì&Co che nei giorni scorsi aveva messo in evidenza una "crisi del centro storico che si aggrava di giorno in giorno".

"Oggi il consigliere possiede la bacchetta magica che gli è stata regalata durante i cinque anni di crociera che lo hanno tenuto lontano da Forlì. Invito il consigliere a fare un giro per la città osservando i tanti cantieri che oggi stanno riqualificando molte zone abbandonate dalle giunte di sinistra. Lezioni sul commercio da chi nel 2017 ha approvato la più grande cementificazione della storia della città è qualcosa di demagogico e strumentale arrivando addirittura a minacciare mobilitazioni su questioni che provengono da scelte del suo partito" continua Bentivogli.

"Sul centro storico vorrei ricordare che nessuno di questa amministrazione ha mai negato che stesse riversando in condizioni critiche riuscendo però in questi anni nell’intento di fermare una deriva inarrestabile. Riportare i residenti in centro sono il vero obiettivo per rilanciare il quartiere, si stanno riportando servizi quali la scuola Piero Maroncelli e la struttura dell’ex Flavio Biondo per riportare quella residenzialità di qualità che risolleverebbe le sorti del nostro centro storico. Con la riqualificazione dell’ex Hotel della Città a studentato universitario si sposterà il baricentro di buona parte del polo universitario all’interno del centro storico. Se c’è un percorso turistico oltre alle mostre del San Domenico lo si deve alla riqualificazione del quartiere razionalista, patrimonio della città, che porterà in modo itinerante e naturale i turisti lungo il nuovo C.so della Repubblica fino a scoprire la nostra bellissima Piazza offrendo i tanti servizi enogastronomici già presenti all’interno del centro storico. Dobbiamo continuare a lavorare nei prossimi cinque anni per dare seguito ad un percorso avviato che porti la città nel posto che merita" ha concluso il segretario forlivese e vice capogruppo della Lega.