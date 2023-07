Morrone a "Salotto blu": "Il prossimo Governatore regionale sarà di centrodestra e romagnolo"

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera, martedì, alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, il deputato leghista ha risposto a domande su temi di attualità. Il Commissario Figliuolo? "Un'ottima scelta, adesso si procederà alla ricostruzione del territorio che per troppo tempo è stato trascurato da chi ha governato Regione e comunità locali".

Nel 2024 ci saranno elezioni comunali ed europee. La Lega non è più dominus nel centrodestra, lo è Fratelli d'Italia. Ci sarà accordo per le candidature? "Se tutti avremo buon senso troveremo assieme i candidati giusti per vincere nei Comuni come abbiamo fatto a Forlì " Le elezioni regionali? "Probabile che Bonaccini si candidi alle europee, non può fare un terzo mandato in Regione. Comunque, il centro destra stavolta ha ottime probabilità di conquistare la Regione. E il candidato che proporrà la Lega sarà romagnolo e in grado di raccogliere vasto consenso. Non faccio nomi ma abbiamo già in mente qualcuno".