Morrone a Salotto blu: "La sindaca trentenne vaccinata? Prima gli anziani, aspetto il mio turno"

Jacopo Morrone, deputato della Lega ed ex sottosegretario alla giustizia nel primo governo Conte, è stato ospite della trasmissione condotta da Mario Russomanno su VideoRegione che andrà in onda venerdì alle 22,30 rispondendo su temi di attualità. Alleanze di centro destra in bilico? "Credo e spero di no, la situazione politica nazionale non inciderà nei rapporti con Fratelli d'Italia. In Ottobre si voterà a Rimini, Ravenna, Cesenatico: uniti possiamo vincere". La fuga di leghisti verso la Meloni? "Per la verità in Emilia-Romagna il saldo è positivo per noi, sono di più coloro che hanno lasciato altri partiti per la Lega".

Il sostegno alle piccole imprese? "Il Governo Draghi ha stanziato a loro favore in un solo intervento somme corrispondenti a quelle messe sul piatto da Conte in cinque precedenti iniziative". La campagna vaccinale? "Sono stati commessi errori evidenti dall' Europa e dal nostro Paese, occorre accelerare". Il caso del sindaco di Castrocaro Marianna Tonellato, vaccinato in quanto membro della protezione civile? "Non accuso nessuno, sindaci e Protezione Civile sono in prima linea ma vedo che altri sindaci si regolano diversamente. Credo stia emergendo che nei criteri di scelta qua e la per l'Italia si sia dimenticato che prima di tutto vanno vaccinati gli anziani. Serve fare ordine, Io mi regolero' di conseguenza".